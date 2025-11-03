Tropeço contra o Galo faz jogo contra o Vitória virar decisão para o Internacional

Tropeço contra o Galo faz jogo contra o Vitória virar decisão para o InternacionalDuelo contra o Vitória será o segundo confronto direto contra o descenso e o Colorado pretende evitar repetir roteiro do último jogo
O empate com o Atlético trouxe um sentimento de frustração para o Internacional pela ineficiência ofensiva. Com isso, se criou também um cenário de decisão para o jogo seguinte contra o Vitória, no Barradão. Isso porque se configura como o segundo confronto direto consecutivo na luta contra o rebaixamento.
A partida ganhou uma maior relevância depois do Colorado somente empatar contra o Galo, no Beira-Rio, e desperdiçar dois pontos com um cenário favorável. Afinal, a equipe atuava no Beira-Rio teve uma vantagem numérica em campo na maior parte do duelo, construiu boas oportunidades, mas faltou caprichar nas finalizações. O Inter encara o duelo contra o Vitória como uma final, pois o resultado pode influenciar a postura dos gaúchos na reta final do Brasileirão. Um empate com os baianos não se mostra como um resultado prejudicial. Isso porque o concorrente contra o descenso é o primeiro time que está dentro do Z-4.
A propósito, o Internacional conta com uma vantagem de cinco pontos para o Leão da Barra. Portanto, um triunfo sobre o Leão da Barra ameniza o contexto negativo e reduz as chances de entrar na zona de rebaixamento. Até porque restarão seis rodadas para o fim da competição e a distância será de oito pontos. Por outro lado, um revés provavelmente aumentará a pressão interna no clube e também com a torcida, que passou a fazer protestos frequentes. No caso, tanto nos jogos no Beira-Rio como no aeroporto e no CT Parque Gigante. Ou seja, há o potencial em transformar o mau momento em uma crise.
Modificações na zaga e ataque do Internacional
Ramón Díaz precisará se mobilizar para encontrar alternativas para dois desfalques. O zagueiro Mercado e o atacante Borré não terão condições de atuar, porque cumprirão suspensão automática. A comissão técnica terá dois dias de preparação para identificar os substitutos no time titular. O Colorado enfrenta o Vitória, às 19h, no Barradão, pela 32ª rodada do Brasileirão, na próxima quarta-feira (05/11).
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook