Tropeço contra o Galo faz jogo contra o Vitória virar decisão para o Internacional

Duelo contra o Vitória será o segundo confronto direto contra o descenso e o Colorado pretende evitar repetir roteiro do último jogo / Crédito: Jogada 10

O empate com o Atlético trouxe um sentimento de frustração para o Internacional pela ineficiência ofensiva. Com isso, se criou também um cenário de decisão para o jogo seguinte contra o Vitória, no Barradão. Isso porque se configura como o segundo confronto direto consecutivo na luta contra o rebaixamento. A partida ganhou uma maior relevância depois do Colorado somente empatar contra o Galo, no Beira-Rio, e desperdiçar dois pontos com um cenário favorável. Afinal, a equipe atuava no Beira-Rio teve uma vantagem numérica em campo na maior parte do duelo, construiu boas oportunidades, mas faltou caprichar nas finalizações. O Inter encara o duelo contra o Vitória como uma final, pois o resultado pode influenciar a postura dos gaúchos na reta final do Brasileirão. Um empate com os baianos não se mostra como um resultado prejudicial. Isso porque o concorrente contra o descenso é o primeiro time que está dentro do Z-4.