Tottenham x Copenhague: Onde assistir, escalações e arbitragem

Tottenham é favorito neste jogo de times desfalcados. Uma vitória o coloca na briga pelo Top8 da Champions / Crédito: Jogada 10

Nesta terça-feira, 4/11, às 17h (de Brasília), o Tottenham Hotspur recebe o FC Copenhague. O jogo é pela quarta rodada da fase de liga da Champions. Exatamente a metade desta etapa, onde 36 times jogam oito rodadas e os oito primeiros avançam às oitavas. Já os times de 9º a 24º farão uma repescagem, enquanto os times do 25º ao 36º lugar estarão eliminados.

Com 5 pontos, em 15º lugar, o Tottenham tem grande chance de obter um bom resultado e, assim, se consolidar ao menos no grupo dos playoffs (do 9º ao 24º lugares), além de recomeçar a sonhar com uma vaga no Top 8, o que garante vaga direta às oitavas de final. Já o Copenhague tem apenas um ponto, em 32º lugar entre 36 times, e já sabe que um novo fracasso o deixa em situação delicadíssima até mesmo para uma vaga nos playoffs. Onde assistir O canal HBO MAX transmite a partir das 17h (de Brasília). Como chega o Tottenham

Bergvall, que se machucou no clássico com o Chelsea, pelo Inglês, é o principal desfalque do Tottenham para este jogo. Mathys Tel, que não foi inscrito, é outro que não estará no jogo. Já Solanke, Kulusevski e Maddison são outros que seguem no departamento médico. Assim, resta saber se escalará os jogadores que estão recuperados de suas lesões, como Kudus e Udogie. No ataque, tudo indica que Richarlison, convocado para a Seleção Brasileira para os jogos da Data-Fifa, será o atacante referência neste esquema 4-2-3-1. Como chega o FC Copenhague Se o Tottenham tem quatro desfalques de peso, o Copenhague não fica atrás. Aliás, está com muito mais problemas. São oito jogadores fora de combate, entre eles quatro titulares: Hoojer (cirurgia), Magnus Mattsson, Marcos López, o zagueiro Gabriel Pereira e, principalmente, o goleador Claesson. Assim, tudo indica um Copenhague fechado e muito feliz se conseguir um pontinho na Inglaterra. A única boa notícia é que a joia do elenco, o garoto Viktor Dadason, de 17 anos e que já marcou nesta Champions, irá comandar o ataque.