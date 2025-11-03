Tottenham x Copenhague: Onde assistir, escalações e arbitragem

Tottenham x Copenhague: Onde assistir, escalações e arbitragemTottenham é favorito neste jogo de times desfalcados. Uma vitória o coloca na briga pelo Top8 da Champions
Nesta terça-feira, 4/11, às 17h (de Brasília), o Tottenham Hotspur recebe o FC Copenhague. O jogo é pela quarta rodada da fase de liga da Champions. Exatamente a metade desta etapa, onde 36 times jogam oito rodadas e os oito primeiros avançam às oitavas. Já os times de 9º a 24º farão uma repescagem, enquanto os times do 25º ao 36º lugar estarão eliminados.
Com 5 pontos, em 15º lugar, o Tottenham tem grande chance de obter um bom resultado e, assim, se consolidar ao menos no grupo dos playoffs (do 9º ao 24º lugares), além de recomeçar a sonhar com uma vaga no Top 8, o que garante vaga direta às oitavas de final.
Já o Copenhague tem apenas um ponto, em 32º lugar entre 36 times, e já sabe que um novo fracasso o deixa em situação delicadíssima até mesmo para uma vaga nos playoffs.
Onde assistir
O canal HBO MAX transmite a partir das 17h (de Brasília).
Como chega o Tottenham
Bergvall, que se machucou no clássico com o Chelsea, pelo Inglês, é o principal desfalque do Tottenham para este jogo. Mathys Tel, que não foi inscrito, é outro que não estará no jogo. Já Solanke, Kulusevski e Maddison são outros que seguem no departamento médico.
Assim, resta saber se escalará os jogadores que estão recuperados de suas lesões, como Kudus e Udogie. No ataque, tudo indica que Richarlison, convocado para a Seleção Brasileira para os jogos da Data-Fifa, será o atacante referência neste esquema 4-2-3-1.
Como chega o FC Copenhague
Se o Tottenham tem quatro desfalques de peso, o Copenhague não fica atrás. Aliás, está com muito mais problemas. São oito jogadores fora de combate, entre eles quatro titulares: Hoojer (cirurgia), Magnus Mattsson, Marcos López, o zagueiro Gabriel Pereira e, principalmente, o goleador Claesson. Assim, tudo indica um Copenhague fechado e muito feliz se conseguir um pontinho na Inglaterra. A única boa notícia é que a joia do elenco, o garoto Viktor Dadason, de 17 anos e que já marcou nesta Champions, irá comandar o ataque.
TOTTENHAM X FC COPENHAGUE
4ª Rodada da Liga dos Campeões
Data e Horário: 4/11/2025, 17h (de Brasília)
Local: Tottenham Hotspur Stadium, Londres (ING)
TOTTENHAM: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven e Udogie; Palhinha e Sarr; Kudus, Simons e Odobert; Richarlison. Técnico: Thomas Frank
FC COPENHAGUE: Kotarski; Suzuki, Hatzidiakos, Garananga e Zague; Larsson, Lerager, Clem e Achouri; Moukoko e Elyounoussi. Técnico: Jacob Neestrup
Árbitro: Erik Lambrechts (BEL)
Auxiliares: Jo de Weirdt e Kevin Monteny (BEL)
VAR: Bram Van Driessche (BEL)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.