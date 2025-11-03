Tem vaga? Gabriel Jesus tem segunda melhor média de gols pela Seleção

Tem vaga? Gabriel Jesus tem segunda melhor média de gols pela SeleçãoAusente desde a Era Diniz, jogador tem 19 gols em 64 jogos com a Amarelinha (média de 0,3 gol por partida); só perde para Richarlison
Prestes a retornar de grave lesão no joelho esquerdo (LCA), o atacante Gabriel Jesus, do Arsenal, ainda sonha com a Seleção Brasileira. Isso porque o jogador de 28 anos – ausente de convocações desde 2023 – tem a segunda melhor média de gols pela Amarelinha dentre todos os atacantes convocados após a última Copa do Mundo, em 2022.
Atualmente, sete jogadores da posição receberam oportunidade na Canarinho. Vitor Roque (convocado novamente, agora por Ancelotti), João Pedro, Matheus Cunha, Pedro, Endrick, Richarlison e o próprio Gabriel Jesus. E, levando em consideração todas as partidas destes jogadores pela Seleção (agora, incluindo jogos anteriores à Copa de 2022), o atacante do Arsenal só perde para Richarlison.
Média de gols pela Seleção
Vitor Roque (Palmeiras) e João Pedro (Chelsea) são os únicos que passaram zerados até o momento. Matheus Cunha (Manchester United) marcou um gol em 16 partidas, enquanto Pedro (Flamengo) tem o mesmo número de gols, mas em somente seis jogos. Já Endrick marcou três gols em 14 aparições, com média de 0,21.
Acima dele, surge Gabriel Jesus: o ex-jogador do Palmeiras fez 19 gols em 64 jogos, angariando média de 0,3 gol por partida. No topo da lista, está Richarlison. Artilheiro do Brasil na última Copa do Mundo, o Pombo marcou 20 gols em suas 53 participações com a Seleção. Sua média é, então, 0,38.
Gabriel Jesus próximo de retorno
Após nove meses afastado, Gabriel Jesus prepara o retorno aos gramados ainda para o final deste ano. O atacante vem intensificando os treinos físicos e de força, além da introdução às atividades com bola, e impressionando a comissão técnica do Arsenal. O clube não define prazo, mas a expectativa é que ele esteja à disposição do técnico Mikel Arteta entre o final de novembro e o começo de dezembro
Jesus, afinal, se machucou logo quando vivia um de seus melhores momentos da temporada passada. Foi após recuperar a vaga de titular e marcar seis gols em quatro jogos – justamente após ficar duas semanas de fora em razão de um problema na virilha. A nova lesão veio em 12 de janeiro de 2025, contra o Manchester United, pela Copa da Inglaterra, quando disputou uma bola com Bruno Fernandes e caiu de mau jeito. Precisou passar por cirurgia, realizada em 22 de janeiro, e vem se recuperando desde então.
“Essa é a maior lesão que tive na vida, e aconteceu quando eu estava vivendo meu melhor momento fora de campo. Eu estava me preparando bem, relaxando, comendo bem, dormindo bem, me recuperando bem, e então aconteceu. É por isso que digo que não podíamos esperar isso”, afirmou em entrevista aos canais oficiais do Arsenal.