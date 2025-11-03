Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tem vaga? Gabriel Jesus tem segunda melhor média de gols pela Seleção

Ausente desde a Era Diniz, jogador tem 19 gols em 64 jogos com a Amarelinha (média de 0,3 gol por partida); só perde para Richarlison
Prestes a retornar de grave lesão no joelho esquerdo (LCA), o atacante Gabriel Jesus, do Arsenal, ainda sonha com a Seleção Brasileira. Isso porque o jogador de 28 anos – ausente de convocações desde 2023 – tem a segunda melhor média de gols pela Amarelinha dentre todos os atacantes convocados após a última Copa do Mundo, em 2022.

Atualmente, sete jogadores da posição receberam oportunidade na Canarinho. Vitor Roque (convocado novamente, agora por Ancelotti), João Pedro, Matheus Cunha, Pedro, Endrick, Richarlison e o próprio Gabriel Jesus. E, levando em consideração todas as partidas destes jogadores pela Seleção (agora, incluindo jogos anteriores à Copa de 2022), o atacante do Arsenal só perde para Richarlison.

LEIA MAIS: Ancelotti fala sobre Vini Jr e retorno de Fabinho à Seleção

Média de gols pela Seleção

Vitor Roque (Palmeiras) e João Pedro (Chelsea) são os únicos que passaram zerados até o momento. Matheus Cunha (Manchester United) marcou um gol em 16 partidas, enquanto Pedro (Flamengo) tem o mesmo número de gols, mas em somente seis jogos. Já Endrick marcou três gols em 14 aparições, com média de 0,21.

Acima dele, surge Gabriel Jesus: o ex-jogador do Palmeiras fez 19 gols em 64 jogos, angariando média de 0,3 gol por partida. No topo da lista, está Richarlison. Artilheiro do Brasil na última Copa do Mundo, o Pombo marcou 20 gols em suas 53 participações com a Seleção. Sua média é, então, 0,38.

Gabriel Jesus próximo de retorno

Após nove meses afastado, Gabriel Jesus prepara o retorno aos gramados ainda para o final deste ano. O atacante vem intensificando os treinos físicos e de força, além da introdução às atividades com bola, e impressionando a comissão técnica do Arsenal. O clube não define prazo, mas a expectativa é que ele esteja à disposição do técnico Mikel Arteta entre o final de novembro e o começo de dezembro

Jesus, afinal, se machucou logo quando vivia um de seus melhores momentos da temporada passada. Foi após recuperar a vaga de titular e marcar seis gols em quatro jogos – justamente após ficar duas semanas de fora em razão de um problema na virilha. A nova lesão veio em 12 de janeiro de 2025, contra o Manchester United, pela Copa da Inglaterra, quando disputou uma bola com Bruno Fernandes e caiu de mau jeito. Precisou passar por cirurgia, realizada em 22 de janeiro, e vem se recuperando desde então.

“Essa é a maior lesão que tive na vida, e aconteceu quando eu estava vivendo meu melhor momento fora de campo. Eu estava me preparando bem, relaxando, comendo bem, dormindo bem, me recuperando bem, e então aconteceu. É por isso que digo que não podíamos esperar isso”, afirmou em entrevista aos canais oficiais do Arsenal.

