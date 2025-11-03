Tem vaga? Gabriel Jesus tem segunda melhor média de gols pela Seleção

Ausente desde a Era Diniz, jogador tem 19 gols em 64 jogos com a Amarelinha (média de 0,3 gol por partida); só perde para Richarlison / Crédito: Jogada 10

Prestes a retornar de grave lesão no joelho esquerdo (LCA), o atacante Gabriel Jesus, do Arsenal, ainda sonha com a Seleção Brasileira. Isso porque o jogador de 28 anos – ausente de convocações desde 2023 – tem a segunda melhor média de gols pela Amarelinha dentre todos os atacantes convocados após a última Copa do Mundo, em 2022. Atualmente, sete jogadores da posição receberam oportunidade na Canarinho. Vitor Roque (convocado novamente, agora por Ancelotti), João Pedro, Matheus Cunha, Pedro, Endrick, Richarlison e o próprio Gabriel Jesus. E, levando em consideração todas as partidas destes jogadores pela Seleção (agora, incluindo jogos anteriores à Copa de 2022), o atacante do Arsenal só perde para Richarlison.

LEIA MAIS: Ancelotti fala sobre Vini Jr e retorno de Fabinho à Seleção Média de gols pela Seleção Vitor Roque (Palmeiras) e João Pedro (Chelsea) são os únicos que passaram zerados até o momento. Matheus Cunha (Manchester United) marcou um gol em 16 partidas, enquanto Pedro (Flamengo) tem o mesmo número de gols, mas em somente seis jogos. Já Endrick marcou três gols em 14 aparições, com média de 0,21. Acima dele, surge Gabriel Jesus: o ex-jogador do Palmeiras fez 19 gols em 64 jogos, angariando média de 0,3 gol por partida. No topo da lista, está Richarlison. Artilheiro do Brasil na última Copa do Mundo, o Pombo marcou 20 gols em suas 53 participações com a Seleção. Sua média é, então, 0,38. Gabriel Jesus próximo de retorno Após nove meses afastado, Gabriel Jesus prepara o retorno aos gramados ainda para o final deste ano. O atacante vem intensificando os treinos físicos e de força, além da introdução às atividades com bola, e impressionando a comissão técnica do Arsenal. O clube não define prazo, mas a expectativa é que ele esteja à disposição do técnico Mikel Arteta entre o final de novembro e o começo de dezembro