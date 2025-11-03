Suspenso, Nuno Moreira vai desfalcar o Vasco pela primeira vez desde que chegou

Titular em todos os jogos sob o comando de Fernando Diniz, português também tinha a confiança de Fábio Carille e soma 47 jogos pelo Cruz-Maltino / Crédito: Jogada 10

Nuno Moreira vai desfalcar o Vasco pela primeira vez desde que chegou ao clube, em fevereiro deste ano. O atacante terá que cumprir suspensão diante do Botafogo, quarta-feira (5), no Nilton Santos, por causa do terceiro cartão amarelo, obtido na derrota por 2 a 0 para o São Paulo. A ausência de Nuno Moreira vai deixar uma grande dor de cabeça para o técnico Fernando Diniz. Afinal de contas, o atacante foi titular em todos os 31 jogos do Vasco sob o comando do treinador. Diniz lamentou o desfalque do jogador, mas afirmou que tem opções para substituir o português.

LEIA MAIS: Ancelotti convoca Paulo Henrique, do Vasco, e elogia São Januário: “Ambiente espetacular” “Eu acho que o Nuno é um jogador que se encaixou muito bem na minha maneira de trabalhar. Já falei isso aqui muitas vezes, um jogador solidário, técnico. Mas vamos ter jogadores para substituir. Espero que consigamos substituir bem e quem entre faça um bom jogo contra o Botafogo”. A tendência é de que Vegetti seja o substituto de Nuno Moreira. Dessa forma, Andrés Gómez seria deslocado para a esquerda, enquanto Rayan ocuparia o lado direito do ataque. Matheus França e David também são opções, caso Fernando Diniz queira manter a estrutura tática da equipe. Querido por todos A importância de Nuno Moreira no Vasco começou muito antes da chegada de Fernando Diniz. Com Fábio Carille, o português só não disputou uma partida, justamente a primeira em que foi relacionado. Na ocasião, o jogador não saiu do banco de reservas na derrota para o Flamengo, por 1 a 0, no primeiro jogo da semifinal do Carioca.

Logo no jogo seguinte, Nuno Moreira conquistou a titularidade do Vasco e jamais saiu do time. As exceções foram os jogos contra Corinthians e Puerto Cabello, ambos fora de casa, que o português foi poupado por Fábio Carille e Felipe, respectivamente. No entanto, foi utilizado no segundo tempo. Ao todo Nuno Moreira disputou 47 jogos pelo Vasco, marcou nove gols e deu sete assistências. Antes de chegar ao Cruz-Maltino, já tinha disputado 23 partidas pelo Casa Pia, de Portugal. Portanto, um descanso é mais do que merecido e chegou em um momento oportuno. Afinal de contas, jogar no gramado sintético do Nilton Santos gera um desgaste ainda maior para os jogadores.