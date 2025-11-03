Suspenso, Bruno Henrique desfalca o Flamengo contra o São Paulo

Jogador, que marcou dois gols contra o Sport, leva terceiro amarelo e não poderá entrar em campo na quarta-feira (5/11)

Apesar da vitória por 3 a 0 sobre o Sport, no último sábado (1º/11), o Flamengo tem um novo desfalque para a próxima rodada do Brasileirão. Bruno Henrique, autor de dois gols contra o pernambucanos, levou o terceiro amarelo e, dessa forma, cumprirá suspensão contra o São Paulo, na quarta-feira (5/11).

O camisa 27, que estava pendurado, levou cartão já quando ocupava o banco de reservas. Afinal, com 3 a 0 no placar, Filipe Luís optou por descansar o atacante, que marcara os dois primeiros gols do jogo, saindo aos 31′. No entanto, aos 42′, recebeu amarelo, que o tira da partida contra o São Paulo.

Dessa forma, Filipe Luís tem um desfalque duplo que é novidade desde o fim do Carioca deste ano. Isso porque desde a final contra o Fluminense que o treinador não pode contar ao mesmo tempo com Bruno Henrique e Pedro. Na ocasião, o camisa 9 ainda se recuperava de grave LCA, enquanto BH27 estava suspenso.

Assim, Filipinho tem como opções para o setor Juninho e Wallace Yan, levando em consideração jogadores cuja posição original é atacante. Gonzalo Plata e de Arrascaeta (este, como falso 9), também podem surgir no setor. Outro jogador que poderia realizar a função é Carrascal, mas o colombiano está com um edema ósseo na costela – leia mais aqui.