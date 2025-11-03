STJD denuncia Corinthians por arremesso de objetos em Dérbi de agosto

STJD denuncia Corinthians por arremesso de objetos em Dérbi de agostoClube foi enquadrado novamente no artigo 213 e pode receber multa de R$ 100 mil; julgamento ocorre na quinta-feira (6)
O Corinthians recebeu uma nova denúncia do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta segunda-feira (3). O motivo, novamente, foi o arremesso de objetos no gramado durante o Dérbi contra o Palmeiras, ocorrido no dia 31 de agosto, na Neo Química Arena. A promotoria, portanto, enquadrou o Timão mais uma vez no artigo 213 do CBJD. O caso será julgado pela 6ª Comissão Disciplinar na próxima quinta-feira (6), e a pena pode chegar a uma multa de R$ 100 mil.
O delegado da partida, Carlos Eduardo Guimarães, detalhou os incidentes em documento. Segundo o relato, torcedores arremessaram copos d’água na direção do gol do Palmeiras, além de uma camiseta durante a comemoração do gol corintiano. Na segunda etapa, o árbitro também recolheu uma caixinha de fone de ouvido e um frasco de gloss. Em todos os casos, o delegado informou que as autoridades identificaram os torcedores e os encaminharam ao Jecrim.
STJD faz mais denúncias contra o Corinthians
O documento, aliás, também registrou outras ocorrências no clássico. O delegado informou que torcedores tentaram entrar na Neo Química Arena com “cabeças de porco”, em alusão a um episódio do ano passado. Além dos arremessos, a promotoria também denunciou o Corinthians e o Palmeiras no artigo 206. A acusação, nesse caso, foi por atrasarem o pontapé inicial da partida, com multa prevista de até R$ 1.000,00.
Esta, inclusive, é a segunda denúncia referente ao clássico neste ano. O Timão já havia sido denunciado na última semana por incidentes no Dérbi da Copa do Brasil, em Itaquera. Curiosamente, o julgamento deste outro caso também ocorrerá na quinta-feira. O clube, portanto, vive um momento conturbado com o tribunal. Recentemente, o STJD manteve as punições de José Martínez e Rodrigo Garro pela confusão na final do Paulistão e aplicou uma pena de um jogo com portões fechados.
