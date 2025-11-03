Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

STJD denuncia Corinthians por arremesso de objetos em Dérbi de agosto

Clube foi enquadrado novamente no artigo 213 e pode receber multa de R$ 100 mil; julgamento ocorre na quinta-feira (6)
O Corinthians recebeu uma nova denúncia do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta segunda-feira (3). O motivo, novamente, foi o arremesso de objetos no gramado durante o Dérbi contra o Palmeiras, ocorrido no dia 31 de agosto, na Neo Química Arena. A promotoria, portanto, enquadrou o Timão mais uma vez no artigo 213 do CBJD. O caso será julgado pela 6ª Comissão Disciplinar na próxima quinta-feira (6), e a pena pode chegar a uma multa de R$ 100 mil.

O delegado da partida, Carlos Eduardo Guimarães, detalhou os incidentes em documento. Segundo o relato, torcedores arremessaram copos d’água na direção do gol do Palmeiras, além de uma camiseta durante a comemoração do gol corintiano. Na segunda etapa, o árbitro também recolheu uma caixinha de fone de ouvido e um frasco de gloss. Em todos os casos, o delegado informou que as autoridades identificaram os torcedores e os encaminharam ao Jecrim.

STJD faz mais denúncias contra o Corinthians

O documento, aliás, também registrou outras ocorrências no clássico. O delegado informou que torcedores tentaram entrar na Neo Química Arena com “cabeças de porco”, em alusão a um episódio do ano passado. Além dos arremessos, a promotoria também denunciou o Corinthians e o Palmeiras no artigo 206. A acusação, nesse caso, foi por atrasarem o pontapé inicial da partida, com multa prevista de até R$ 1.000,00.

Esta, inclusive, é a segunda denúncia referente ao clássico neste ano. O Timão já havia sido denunciado na última semana por incidentes no Dérbi da Copa do Brasil, em Itaquera. Curiosamente, o julgamento deste outro caso também ocorrerá na quinta-feira. O clube, portanto, vive um momento conturbado com o tribunal. Recentemente, o STJD manteve as punições de José Martínez e Rodrigo Garro pela confusão na final do Paulistão e aplicou uma pena de um jogo com portões fechados.

