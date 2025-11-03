STJD denuncia Corinthians por arremesso de objetos em Dérbi de agosto

O Corinthians recebeu uma nova denúncia do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta segunda-feira (3). O motivo, novamente, foi o arremesso de objetos no gramado durante o Dérbi contra o Palmeiras, ocorrido no dia 31 de agosto, na Neo Química Arena. A promotoria, portanto, enquadrou o Timão mais uma vez no artigo 213 do CBJD. O caso será julgado pela 6ª Comissão Disciplinar na próxima quinta-feira (6), e a pena pode chegar a uma multa de R$ 100 mil.

O delegado da partida, Carlos Eduardo Guimarães, detalhou os incidentes em documento. Segundo o relato, torcedores arremessaram copos d’água na direção do gol do Palmeiras, além de uma camiseta durante a comemoração do gol corintiano. Na segunda etapa, o árbitro também recolheu uma caixinha de fone de ouvido e um frasco de gloss. Em todos os casos, o delegado informou que as autoridades identificaram os torcedores e os encaminharam ao Jecrim.