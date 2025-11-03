Slavia Praga x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 4ª rodada da fase de liga da Champions / Crédito: Jogada 10

As emoções da Champions 2025/26 estão de volta. Nesta terça-feira (4), Slavia Praga e Arsenal se enfrentam às 14h45 (de Brasília), na Fortuna Arena, na capital da República Tcheca, em partida válida pela 4ª rodada da fase de liga da principal competição de clubes do futebol europeu. Os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.

Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming). LEIA MAIS: Imprensa europeia aponta interesse de Manchester United em Vitor Roque, do Palmeiras Como chega o Slavia Praga O Slavia Praga não faz uma boa campanha nesta edição da Championa e ainda busca a primeira vitória na competição. Até o momento, o time comandado pelo técnico Jindrich Trpisovsky empatou com a Atalanta e perdeu para Inter de Milão e Bodo/Glimt. Dessa maneira, o clube da República Tcheca somou apenas um ponto nas três primeiras rodadas e está na 28ª posição, fora da zona de classificação para a próxima fase.

Além disso, o Slavia Praga também ´precisa lidar com uma série de problemas no elenco. Ivan Schranz, Filip Horsky, Dominik Javorcek, Tomas Holes e Jan Boril, lesionados, são desfalques para o duelo contra os ingleses. Como chega o Arsenal Por outro lado, o Arsenal é o grande destaque do futebol inglês nesta temporada. Líder isolado da Premier League, os Gunners também fazem uma escelente campanha na Champions, e estão com 100% de aproveitamento. Ao todo, foram três vitórias nas três primeiras rodadas na competição europeia e o clube londrino é um dos cinco que venceram todas as partidas até o momento nesta edição. Além disso, o time comandado pelo técnico Mikel Arteta tem cinco gols marcados e nenhum sofrido. Dessa maneira, o Arsenal está na 4ª posição, atrás de Inter de Milão, Bayern de Munique e PSG pelo saldo de gols.