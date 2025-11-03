Sina continua! Fluminense mantém fraco desempenho fora de casa

Nesta temporada, o Fluminense, comandado por Luis Zubeldía, tem um aproveitamento de 75.56% de como mandante. Do outro lado, a equipe acumula 28.89% fora de seus domínios. O treinador argentino admitiu que ainda precisa corrigir essa inconstância.

Jogo fora de casa é um suplício para o Fluminense desde as últimas temporadas. No domingo (2), o Tricolor perdeu para o Ceará por 2 a 0, no Castelão , em Fortaleza, pela 31ª rodada do Brasileiro e mantém o desempenho ruim como visitante. Além de 2025, a equipe das Laranjeiras enfrentou esse problema em 2024 e também em 2023, quando foi campeão da Libertadores. Uma sina imparável.

“Penso que esse (desempenho como visitante) é o grande desafio que temos até o fim da temporada. Existem derrotas e derrotas. Fomos ao Recife e empataram no último minuto, em Mirassol perdemos por uma jogada no final, mas hoje jogamos mal. Jogamos mal do início ao fim”, disse Zubeldía em coletiva após revés do Tricolor.

No ano passado, quando lutou contra o rebaixamento e escapou na última rodada, o Fluminense também manteve uma desempenho ruim fora de casa: 29.82%. Por sua vez, a equipe que foi comandada por Diniz e Mano Menezes em 2024 teve um aproveitamento de 50.87%. Estes números se explicam, pois a equipe teve problemas dentro e fora de campo.

Em 2023, temporada lembrada por conquistas do Carioca e também da Libertadores, a equipe carioca foi bem dominante em casa, com 75.43%. Do outro lado, o time que esteve sob comando de Fernando Diniz também tinha dificuldades fora do Maracanã: somente 28.07% de desempenho. Neste ano, explica-se pelo time estar focado no torneio continental. Ou seja, em muitos jogos houve jogadores poupados.

Fluminense na tabela

Por fim, o Fluminense, estacionou nos 47 pontos, na sétima posição, e perdeu a chance de ouro de entrar no G6. Para piorar a situação, o Tricolor terá confrontos contra os times do G4 do Campeonato Brasileiro. Dois em casa e os outros fora de casa. Um deles, aliás, é contra o Flamengo. Assim, torna-se um jogo à parte por ser clássico.