São Paulo x Palmeiras, feminino: onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico no Moisés Lucarelli vai definir uma das finalistas na grande decisão da Copa do Brasil, na estreia das duas equipes no torneio
Pela quarta vez na temporada, São Paulo e Palmeiras vão realizar o Choque-Rei feminino. Desta vez, a partida é válida pela semifinal da Copa do Brasil Feminina e acontece nesta terça-feira (4), às 21h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Como o confronto é em jogo único, quem vencer avança para a grande decisão. A outra chave será disputada entre Ferroviária e Bahia.

Na fase anterior, as Soberanas eliminaram o Corinthians, em outro clássico, em uma vitória por 3 a 1. Já as Palestrinas golearam o Sport por 5 a 0. Na temporada, as alviverdes têm retrospecto positivo, com duas vitórias e uma derrota. No último clássico, o Palmeiras venceu por 3 a 0 pelo Campeonato Paulista.

Onde assistir

A partida terá transmissão na TV fechada pelo canal SporTV.

Como chega o São Paulo

Depois de cair na semifinal da Copa Libertadores, as Soberanas ainda não conseguiram vencer. No Paulista, onde está fora da zona de classificação para a fase final, o São Paulo perdeu o clássico para o Corinthians, por 3 a 1, no último sábado (1º). Agora, as tricolores tentam reabilitação na busca por uma vaga em uma decisão inédita.

Como chega o Palmeiras

Após um período ausente dos gramados, as Palestrinas voltaram bem do período de pausa para a Libertadores. Na última sexta (31), venceram o Bragantino pelo placar mínimo e garantiram vaga na próxima fase do Paulistão. Esse será o primeiro clássico de Rosana Augusto no comando do time, que já tenta chegar à sua primeira final pelo clube alviverde.

SÃO PAULO X PALMEIRAS

Copa do Brasil Feminina – Semifinal (jogo único)
Data e horário: 04/11/2025 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)
SÃO PAULO Carlinha; Isa, Anny, Kaká e Carol Gil; Camilinha, Maressa e Karla Alves; Aline, Crivelari e Serrana. Técnico: Thiago Viana.
PALMEIRAS: Tainá Borges; Rhay Coutinho, Pati Maldaner, Poliana e Fe Palermo; Ingryd Lima, Andressinha e Brena Carolina; Laís Melo, Raissa Bahia e ⁠Soll. Técnico: Rosana Augusto.
Árbitro: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE)
Assistentes: Henrique Perinelli Oliveira (SP) e Gabriel Rodrigues Santos (SP)

