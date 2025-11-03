São Paulo x Palmeiras, feminino: onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico no Moisés Lucarelli vai definir uma das finalistas na grande decisão da Copa do Brasil, na estreia das duas equipes no torneio / Crédito: Jogada 10

Pela quarta vez na temporada, São Paulo e Palmeiras vão realizar o Choque-Rei feminino. Desta vez, a partida é válida pela semifinal da Copa do Brasil Feminina e acontece nesta terça-feira (4), às 21h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Como o confronto é em jogo único, quem vencer avança para a grande decisão. A outra chave será disputada entre Ferroviária e Bahia. Na fase anterior, as Soberanas eliminaram o Corinthians, em outro clássico, em uma vitória por 3 a 1. Já as Palestrinas golearam o Sport por 5 a 0. Na temporada, as alviverdes têm retrospecto positivo, com duas vitórias e uma derrota. No último clássico, o Palmeiras venceu por 3 a 0 pelo Campeonato Paulista.

Onde assistir A partida terá transmissão na TV fechada pelo canal SporTV. Como chega o São Paulo Depois de cair na semifinal da Copa Libertadores, as Soberanas ainda não conseguiram vencer. No Paulista, onde está fora da zona de classificação para a fase final, o São Paulo perdeu o clássico para o Corinthians, por 3 a 1, no último sábado (1º). Agora, as tricolores tentam reabilitação na busca por uma vaga em uma decisão inédita. Como chega o Palmeiras Após um período ausente dos gramados, as Palestrinas voltaram bem do período de pausa para a Libertadores. Na última sexta (31), venceram o Bragantino pelo placar mínimo e garantiram vaga na próxima fase do Paulistão. Esse será o primeiro clássico de Rosana Augusto no comando do time, que já tenta chegar à sua primeira final pelo clube alviverde. SÃO PAULO X PALMEIRAS Copa do Brasil Feminina – Semifinal (jogo único)

Data e horário: 04/11/2025 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)

SÃO PAULO Carlinha; Isa, Anny, Kaká e Carol Gil; Camilinha, Maressa e Karla Alves; Aline, Crivelari e Serrana. Técnico: Thiago Viana.

PALMEIRAS: Tainá Borges; Rhay Coutinho, Pati Maldaner, Poliana e Fe Palermo; Ingryd Lima, Andressinha e Brena Carolina; Laís Melo, Raissa Bahia e ⁠Soll. Técnico: Rosana Augusto.

Árbitro: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE)

Assistentes: Henrique Perinelli Oliveira (SP) e Gabriel Rodrigues Santos (SP)