São Paulo tem duas baixas para encarar o Flamengo

Alan Franco e Enzo Díaz receberam o terceiro cartão amarelo na vitória contra o Vasco e ficam de fora da próxima partida do Tricolor

Depois de períodos de instabilidade, o São Paulo conseguiu chegar à sua segunda vitória consecutiva no Brasileiro. O triunfo contra o Vasco, fora de casa, na noite do último domingo (2) colocou o Tricolor novamente próximo da briga por uma vaga na próxima Libertadores.

Entretanto, Hernán Crespo terá que lidar com algumas baixas para manter a sequência no duelo contra o Flamengo, na próxima quarta-feira (5), na Vila Belmiro. Alan Franco e Enzo Díaz receberam o terceiro cartão amarelo na partida contra o Vasco e ficam de fora do duelo contra o Rubro-Negro.