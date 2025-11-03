São Paulo tem duas baixas para encarar o Flamengo

São Paulo tem duas baixas para encarar o FlamengoAlan Franco e Enzo Díaz receberam o terceiro cartão amarelo na vitória contra o Vasco e ficam de fora da próxima partida do Tricolor
Depois de períodos de instabilidade, o São Paulo conseguiu chegar à sua segunda vitória consecutiva no Brasileiro. O triunfo contra o Vasco, fora de casa, na noite do último domingo (2) colocou o Tricolor novamente próximo da briga por uma vaga na próxima Libertadores.
Entretanto, Hernán Crespo terá que lidar com algumas baixas para manter a sequência no duelo contra o Flamengo, na próxima quarta-feira (5), na Vila Belmiro. Alan Franco e Enzo Díaz receberam o terceiro cartão amarelo na partida contra o Vasco e ficam de fora do duelo contra o Rubro-Negro.
Nas posições, o treinador tem mais oportunidades de escolha na defesa, já que Sabino e Rafael Tolói podem entrar no lugar do argentino. Já na lateral esquerda, Patrick deve ganhar uma nova oportunidade. Afinal, Wendell, que seria outra opção para o São Paulo no setor, está lesionado e não deve jogar mais neste ano.
