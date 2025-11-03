São Paulo se reapresenta e tem a volta de Cédric Soares aos treinos

Jogador avançou na recuperação de uma fratura no primeiro dedo do pé direito e participou de boa parte do treinamento / Crédito: Jogada 10

O São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda nesta segunda-feira (3) após vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, em São Januário, no último domingo. A novidade ficou com Cédric Soares, que avançou na recuperação da fratura no primeiro dedo do pé direito. Assim, o lateral participou de boa parte do treinamento do Tricolor. Nesta segunda, o elenco ficou dividido em dois grupos pelo comissão técnica. Quem atuou por mais tempo diante contra o Cruz-Maltino fez atividades regenerativas na parte interna do CT. Os demais jogadores foram ao gramado.