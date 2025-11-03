São Paulo se reapresenta e tem a volta de Cédric Soares aos treinos

São Paulo se reapresenta e tem a volta de Cédric Soares aos treinosJogador avançou na recuperação de uma fratura no primeiro dedo do pé direito e participou de boa parte do treinamento
O São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda nesta segunda-feira (3) após vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, em São Januário, no último domingo. A novidade ficou com Cédric Soares, que avançou na recuperação da fratura no primeiro dedo do pé direito. Assim, o lateral participou de boa parte do treinamento do Tricolor.
Nesta segunda, o elenco ficou dividido em dois grupos pelo comissão técnica. Quem atuou por mais tempo diante contra o Cruz-Maltino fez atividades regenerativas na parte interna do CT. Os demais jogadores foram ao gramado.
O treino começou com um exercício de aquecimento e, em seguida, houve uma divisão em dois times, para um duelo de enfrentamento com espaço reduzido.
Em transição após cirurgia no joelho esquerdo, o atacante Calleri participou da primeira parte do treino, sem contato com os companheiros para evitar choques acidentais. Após isso, ele voltou a fazer trabalhos com os preparadores físicos.
Por fim, os jogadores fizeram uma atividade complementar, usando uma área maior do campo, com a presença dos goleiros.
Nesta terça-feira, o São Paulo fará sua última atividade antes de enfrentar o Flamengo, na quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.