São Paulo inicia conversas para renovar contrato de Rui Costa

Clube avalia executivo de futebol positivamente e quer estender vínculo, que termina no fim de 2026, após dirigente ganhar protagonismo
O São Paulo definiu uma nova prioridade administrativa para esta semana. A diretoria tricolor, afinal, iniciou conversas para renovar o contrato do executivo de futebol Rui Costa. Embora o vínculo atual do dirigente se estenda até o fim de 2026, o clube já busca uma ampliação. Isso ocorre, principalmente, porque a cúpula enxerga que Rui Costa ganhou protagonismo recente nos bastidores, assumindo novas funções.

A função principal de Rui Costa no clube é servir como uma ponte direta entre o elenco profissional e a diretoria. Além disso, ele é responsável por observar o mercado em busca de reforços e liderar diversas negociações. Seu trabalho no dia a dia, inclusive, recebe muitos elogios internos. O executivo chegou ao Morumbi em fevereiro de 2021, junto com o início da gestão do presidente Julio Casares, para assumir a vaga que Raí deixou.

Naquela época, seu contrato inicial era válido até o fim de 2023, acompanhando o primeiro mandato do presidente. Contudo, em janeiro de 2024, Casares renovou o vínculo de Rui Costa até o fim de 2026. Na ocasião, o clube também anunciou a permanência de outros profissionais, como Muricy Ramalho, Milton Cruz e Zetti. A nova movimentação, portanto, mostra a atual força do executivo.

Postura de dirigente impressiona diretoria do São Paulo

O estopim para essa nova valorização foi a postura recente do dirigente. Rui Costa, por exemplo, chefiou a delegação do São Paulo nas importantes viagens para Mirassol e Rio de Janeiro. Ele assumiu essa responsabilidade, pois Casares estava afastado por recomendação médica (dores nas costas). Paralelamente, o diretor Carlos Belmonte também se ausentou por assuntos particulares.

A liderança de Rui Costa nessas situações gerou elogios e deu prioridade ao tema. Caso o clube acerte a renovação, o próximo presidente já herdará o executivo com contrato vigente.

