São Paulo inicia conversas para renovar contrato de Rui Costa

Clube avalia executivo de futebol positivamente e quer estender vínculo, que termina no fim de 2026, após dirigente ganhar protagonismo / Crédito: Jogada 10

O São Paulo definiu uma nova prioridade administrativa para esta semana. A diretoria tricolor, afinal, iniciou conversas para renovar o contrato do executivo de futebol Rui Costa. Embora o vínculo atual do dirigente se estenda até o fim de 2026, o clube já busca uma ampliação. Isso ocorre, principalmente, porque a cúpula enxerga que Rui Costa ganhou protagonismo recente nos bastidores, assumindo novas funções. A função principal de Rui Costa no clube é servir como uma ponte direta entre o elenco profissional e a diretoria. Além disso, ele é responsável por observar o mercado em busca de reforços e liderar diversas negociações. Seu trabalho no dia a dia, inclusive, recebe muitos elogios internos. O executivo chegou ao Morumbi em fevereiro de 2021, junto com o início da gestão do presidente Julio Casares, para assumir a vaga que Raí deixou.