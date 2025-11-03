Santos tem desfalque na defesa para o clássico contra o Palmeiras

O zagueiro Luan Peres recebeu o terceiro cartão amarelo no empate contra o Fortaleza e está fora da partida contra o Alviverde. Na posição, Juan Pablo Vojvoda pode optar por escalar o paraguaio Alexis Duarte. Afinal, o jogador era o único defensor presente no banco de reservas na partida contra o Tricolor.

Na luta contra o rebaixamento, o Santos volta a campo na próxima quinta-feira (6), às 21h30, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Para tentar voltar a vencer após três rodadas, o Alvinegro Praiano tem um desfalque confirmado para encarar o líder do campeonato.

Por outro lado, o Santos terá o retorno do lateral-esquerdo Souza, que cumpriu suspensão contra o Leão. Outra volta que é aguardada no time é a do lateral-direito Mayke. O jogador teve uma inflamação no joelho direito no treino da última sexta (31) e ficou de fora da partida na Vila Belmiro.

Já Neymar ainda é dúvida para o clássico. Apesar de ter retornado e atuado por 23 minutos contra o Fortaleza, a presença do craque no clássico é incerta por conta do gramado sintético do Allianz Parque. Antes mesmo da última lesão, o Santos já tinha um planejamento para poupar o craque em estádios com essa característica. Na coletiva, Vojvoda comentou sobre a situação.

“Sobre a presença do Neymar, é conversando com ele, que já passou por muitas batalhas. O melhor que pode se fazer é o treinador escutá-lo. Vou conversar com ele, mas sabemos da realidade, de onde jogamos, gramado sintético. Quero terminar esse ano com o Neymar dentro de campo”, afirmou o treinador.