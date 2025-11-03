Santos banca Vojvoda em 2026 e projeta permanência de Neymar até a Copa

Presidente santista detalha planos para manter o ídolo e garante manutenção do treinador, mesmo com risco de rebaixamento / Crédito: Jogada 10

O Santos vive situação complicada no Brasileirão, mas não pensa em mudar a comissão técnica até a próxima temporada. O presidente do clube, Marcelo Teixeira garantiu que, nem uma sequência ruim contra Palmeiras e Flamengo, fará com que a direção cogite mudar o comando do time. O Peixe, entretanto, não vence há três rodadas e está próximo da zona de rebaixamento. “Nenhum risco. Qualquer situação que ocorra nos próximos jogos, o Vojvoda será nosso treinador. Ele faz parte do planejamento do ano que vem. É um trabalho muito bom, está conhecendo o grupo. Tendo oportunidade de experimentar os jogadores que chegaram nessa janela. Também nós acompanhamos os treinos. Muitos jogadores que estão bem nos treinos pode ser que nos jogos não vão tão bem. Isso faz parte de um processo de adaptação. Não é uma responsabilidade do treinador. É o tempo. Fazer com que esse time continue trabalhando até encontrar um formato e um time adequado para as próximas temporadas. É isso que o Santos vem fazendo”, disse em Domingo Esportivo, da Santa Cecília TV.

A equipe do Santos, aliás, luta para se manter na Série A, pois ocupa o 16º lugar, com 33 pontos, apenas dois a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. E Neymar? Neymar, que voltou a campo no último fim de semana após se recuperar de uma lesão muscular, participou do empate por 1 a 1 com o Fortaleza, na Vila Belmiro. O atacante, portanto, ainda busca ritmo de jogo nesta reta final do Brasileirão. “O projeto Neymar não é de seis meses ou um ano. É Copa do Mundo de 2026. O Santos sabia como trataria o Neymar, o investimento feito. É um investimento alto”, afirmou Teixeira. “A cada período, Santos e Neymar avaliam a situação. Avaliamos na vinda e a avaliação não é a de hoje. E a situação financeira vai ser avaliada pelas duas partes até o fim do ano. Ele não está preocupado com o financeiro. E o Santos tem um limite”, reforçou.