Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos adota cautela com Neymar, que faz trabalho regenerativo no CT

Santos adota cautela com Neymar, que faz trabalho regenerativo no CT

Craque realiza atividade interna após atuar mais que o previsto no sábado; Mayke inicia transição no gramado
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Santos iniciou, nesta segunda-feira (03/11), a preparação para o clássico contra o Palmeiras. O duelo, aliás, ocorre na próxima quinta-feira (06/11), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Brasileirão. A principal novidade no campo foi o lateral-direito Mayke. Ele está em recuperação de uma inflamação no joelho direito e, por isso, iniciou o processo de transição para o gramado. Enquanto isso, o craque Neymar permaneceu na parte interna do CT Rei Pelé. O camisa 10 realizou um trabalho regenerativo ao lado dos atletas que atuaram por mais de 45 minutos no empate contra o Fortaleza.

Essa programação cautelosa para a estrela, no entanto, já estava prevista. A comissão técnica a reforçou, aliás, pelo fato de o jogador ter atuado mais tempo do que o estipulado no sábado (01/11). A princípio, o plano era que ele jogasse apenas 15 minutos, mas o atacante ficou em campo por cerca de 30 minutos contra o Fortaleza. Inclusive, ele contrariou o próprio estafe para atuar. A expectativa, portanto, é que Neymar volte a treinar no gramado normalmente durante a semana.

Santos tem desfalque certo

Para o clássico contra o Palmeiras, o técnico Juan Pablo Vojvoda já tem um desfalque certo. O zagueiro Luan Peres recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Fortaleza. Desse modo, ele terá de cumprir suspensão automática. Por outro lado, o treinador terá o retorno importante do lateral-esquerdo Souza. O jogador cumpriu suspensão no fim de semana e fica novamente à disposição para o duelo no Allianz Parque.

O elenco folgou no domingo (02/11) e se reapresentou nesta segunda-feira. Com essas mudanças, o técnico Juan Pablo Vojvoda começa a esboçar a equipe. Portanto, um provável Santos para o clássico tem: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Alexis Duarte (Zé Ivaldo) e Souza (Escobar); João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo (Guilherme) e Rollheiser; Barreal e Lautaro Díaz.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Santos Neymar

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar