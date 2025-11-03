Santos adota cautela com Neymar, que faz trabalho regenerativo no CT

O Santos iniciou, nesta segunda-feira (03/11), a preparação para o clássico contra o Palmeiras. O duelo, aliás, ocorre na próxima quinta-feira (06/11), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Brasileirão. A principal novidade no campo foi o lateral-direito Mayke. Ele está em recuperação de uma inflamação no joelho direito e, por isso, iniciou o processo de transição para o gramado. Enquanto isso, o craque Neymar permaneceu na parte interna do CT Rei Pelé. O camisa 10 realizou um trabalho regenerativo ao lado dos atletas que atuaram por mais de 45 minutos no empate contra o Fortaleza.

Essa programação cautelosa para a estrela, no entanto, já estava prevista. A comissão técnica a reforçou, aliás, pelo fato de o jogador ter atuado mais tempo do que o estipulado no sábado (01/11). A princípio, o plano era que ele jogasse apenas 15 minutos, mas o atacante ficou em campo por cerca de 30 minutos contra o Fortaleza. Inclusive, ele contrariou o próprio estafe para atuar. A expectativa, portanto, é que Neymar volte a treinar no gramado normalmente durante a semana.