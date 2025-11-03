Santos adota cautela com Neymar, que faz trabalho regenerativo no CT

Santos adota cautela com Neymar, que faz trabalho regenerativo no CTCraque realiza atividade interna após atuar mais que o previsto no sábado; Mayke inicia transição no gramado
O Santos iniciou, nesta segunda-feira (03/11), a preparação para o clássico contra o Palmeiras. O duelo, aliás, ocorre na próxima quinta-feira (06/11), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Brasileirão. A principal novidade no campo foi o lateral-direito Mayke. Ele está em recuperação de uma inflamação no joelho direito e, por isso, iniciou o processo de transição para o gramado. Enquanto isso, o craque Neymar permaneceu na parte interna do CT Rei Pelé. O camisa 10 realizou um trabalho regenerativo ao lado dos atletas que atuaram por mais de 45 minutos no empate contra o Fortaleza.
Essa programação cautelosa para a estrela, no entanto, já estava prevista. A comissão técnica a reforçou, aliás, pelo fato de o jogador ter atuado mais tempo do que o estipulado no sábado (01/11). A princípio, o plano era que ele jogasse apenas 15 minutos, mas o atacante ficou em campo por cerca de 30 minutos contra o Fortaleza. Inclusive, ele contrariou o próprio estafe para atuar. A expectativa, portanto, é que Neymar volte a treinar no gramado normalmente durante a semana.
Santos tem desfalque certo
Para o clássico contra o Palmeiras, o técnico Juan Pablo Vojvoda já tem um desfalque certo. O zagueiro Luan Peres recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Fortaleza. Desse modo, ele terá de cumprir suspensão automática. Por outro lado, o treinador terá o retorno importante do lateral-esquerdo Souza. O jogador cumpriu suspensão no fim de semana e fica novamente à disposição para o duelo no Allianz Parque.
O elenco folgou no domingo (02/11) e se reapresentou nesta segunda-feira. Com essas mudanças, o técnico Juan Pablo Vojvoda começa a esboçar a equipe. Portanto, um provável Santos para o clássico tem: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Alexis Duarte (Zé Ivaldo) e Souza (Escobar); João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo (Guilherme) e Rollheiser; Barreal e Lautaro Díaz.
