Samuel Xavier cobra “virada de chave” do Fluminense

“Acho que nossa equipe não pode fazer um jogo como fez e vem fazendo fora de casa. Com os objetivos que nós temos, de chegar na parte de cima, avançar e brigar pela Libertadores, não pode ficar oscilando. Uma equipe que quer conquitar grandes coisas tem que manter as atuações independente de ser mandante ou vistante. Não foi um jogo bom da nossa equipe, mas temos que virar a chave o mais rápido possível para fazer um bom jogo contra o Mirassol”, disse Samuel Xavier ao Jornada KTO 1902.

O sentimento de frustração por parte de Samuel Xavier ficou evidente após derrota do Fluminense para o Ceará , no último domingo, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma das vozes do elenco, o lateral, que não entrou em campo, reconheceu atuação ruim do time e ainda cobrou virada de chave do time para sequência final da competição nacional.

E o elenco?

Para o jogo contra o Ceará, Zubeldía teve desfalques importantes, como Lucho Acosta e Bernal, suspensos. Alémd deles, Cano, Ganso e Riquelme ficaram no Rio de Janeiro em tratamento de lesões. Thiago Silva foi poupado. Diante disso, Samuel Savier reforçou a importância do elenco.

“Por mais que a gente não está em outras competições, os jogos do Brasileiro agora tem sido seguidos, na quarta-feira, domingo… Jogos desgastantes. Todo mundo tem um pouco dessa dificuldade, a gente vê as equipes que fazem mudanças, a própria equipe do Ceará, o time que jogou no Maracanã, hoje já entrou com peças diferentes. Isso faz parte do futebol. Mas, independente de quem jogar, de troca ou não, acho que se a gente está vestindo a camisa do Fluminense, temos que fazer grandes jogos. Temos um elenco bom e temos que manter o nível, tanto dentro de casa ou fora de casa também”, destacou.

Por fim, o Fluminense, estacionou nos 47 pontos, na sétima posição, e perdeu a chance de ouro de entrar no G6. Para piorar a situação, o Tricolor terá confrontos contra os times do G4 do Campeonato Brasileiro. Dois em casa e os outros fora de casa. Um deles, aliás, é contra o Flamengo. Assim, torna-se um jogo à parte por ser clássico.