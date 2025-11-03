Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rumor aponta interesse de Manchester United em Vitor Roque, do Palmeiras

Atacante do Verdão estaria no alvo dos Red Devils e é sonho antigo do treinador Ruben Amorim, que tentou sua contratação no Sporting
Com menos de uma temporada completa pelo Palmeiras, o atacante Vitor Roque já atrai novos olhares no futebol europeu. De acordo com o Mundo Deportivo, o Tigrinho está no alvo do Manchester United para a próxima janela de transferências.

O atacante é um sonho antigo do treinador Rúben Amorim. De acordo com a ESPN, o português tentou a contratação de Roque quando comandava o Sporting. Na época, o jogador não havia conseguido se consolar pelo Barcelona e os catalões buscavam um empréstimo. Os Leões demonstraram interesse no atleta, mas a negociação não andou e Vitor foi para o Betis.

Além disso, outro ponto que abre espaço para Roque no United é a carência por um centroavante. Na última janela, os Red Devils desembolsaram R$ 540 milhões para contratar o esloveno Benjamin Sesko, que ainda não correspondeu à expectativas. No entanto, isso não significa que o clube inglês fará uma oferta pelo atacante.

Vitor Roque chegou ao Palmeiras em fevereiro deste ano, pelo valor de R$ 252 milhões, a contratação mais cara do Brasil. Depois de um primeiro semestre tímido, o atacante deslanchou após o Mundial de Clubes, com 14 dos seus 17 gols pela camisa alviverde marcados neste período. Com isso, o jogador é um dos principais nomes das campanhas alviverdes no Brasileirão e na Libertadores. Seu contrato com o clube vai até o final de 2029.

