Rumor aponta interesse de Manchester United em Vitor Roque, do Palmeiras

Atacante do Verdão estaria no alvo dos Red Devils e é sonho antigo do treinador Ruben Amorim, que tentou sua contratação no Sporting

O atacante é um sonho antigo do treinador Rúben Amorim. De acordo com a ESPN, o português tentou a contratação de Roque quando comandava o Sporting. Na época, o jogador não havia conseguido se consolar pelo Barcelona e os catalões buscavam um empréstimo. Os Leões demonstraram interesse no atleta, mas a negociação não andou e Vitor foi para o Betis.

Com menos de uma temporada completa pelo Palmeiras, o atacante Vitor Roque já atrai novos olhares no futebol europeu. De acordo com o Mundo Deportivo, o Tigrinho está no alvo do Manchester United para a próxima janela de transferências.

Além disso, outro ponto que abre espaço para Roque no United é a carência por um centroavante. Na última janela, os Red Devils desembolsaram R$ 540 milhões para contratar o esloveno Benjamin Sesko, que ainda não correspondeu à expectativas. No entanto, isso não significa que o clube inglês fará uma oferta pelo atacante.

Vitor Roque chegou ao Palmeiras em fevereiro deste ano, pelo valor de R$ 252 milhões, a contratação mais cara do Brasil. Depois de um primeiro semestre tímido, o atacante deslanchou após o Mundial de Clubes, com 14 dos seus 17 gols pela camisa alviverde marcados neste período. Com isso, o jogador é um dos principais nomes das campanhas alviverdes no Brasileirão e na Libertadores. Seu contrato com o clube vai até o final de 2029.

