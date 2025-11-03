Rogério Ceni defende arbitragem e critica jogadores brasileiros: “Muito chatos”

Técnico do Bahia pede que haja avanço no processo de profissionalização de árbitros no Brasil, mas condena VAR, treinadores e jogadores / Crédito: Jogada 10

A arbitragem no Brasil voltou a ser tema central de condenações por decisões erradas e falta de critério em rodadas recentes do Brasileirão, mas Rogério Ceni preferiu fazer uma autocrítica. O técnico do Bahia optou em se colocar no lugar dos juízes em declarações depois do triunfo, de virada sobre o Bragantino, no último domingo (02/11). Assim, o comandante opinou que seus companheiros de profissão e até mesmo os atletas tem parcela de culpa no atual cenário. Ele pediu uma atenção na atitude de todos na esfera do futebol com a justificativa de que estão tentando alcançar um jogo limpo. Além disso, Rogério Ceni também fez um apelo pela profissionalização dos profissionais da arbitragem.

“Devido ao contexto que o futebol chegou, por tudo que se envolve, se pudesse profissionalizar a arbitragem iria diminuir os erros. O problema é o comportamental. Acho que deveriam criar regras mais severas. Tem que criar mecanismos, o Plata (Flamengo) foi expulso, e o cara que provocou ele não teve nada, deveria ter sido expulso junto. Em vários jogos, o causador da expulsão não leva nada. A regra do goleiro (segundos para repor a bola) não conta no tiro de meta. Então temos que ter regras mais claras”, justificou o treinador. Rogério Ceni expõe sinceridade O comandante não se limitou a essa declaração e reforçou que as constantes e fortes críticas tanto dos jogadores como técnicos influencia nos desempenhos ruins dos árbitros no Brasil. “Temos que deixar de ser tão chatos para deixar o árbitro apitar de maneira mais tranquila. O jogador brasileiro é muito chato, treinadores chatos, goleiros fazem muita cera. Temos que profissionalizar. Temos que dar mais condições”, indicou Rogério Ceni.