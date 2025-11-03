Ramón Díaz tem dúvidas para escalar o Internacional contra o Vitória

Técnico precisa estudar cenários no Colorado para decidir se mantém a formação tática e substitutos de Mercado e Borré / Crédito: Jogada 10

A comissão técnica do Internacional demonstrou que apenas o resultado contra o Atlético não agradou, mas a performance foi satisfatória. Ramón e Emiliano Díaz voltaram a adotar esquema tático com três zagueiros. Eles citaram que o rendimento foi próximo do que idealizaram nos reinos. Entretanto, com a baixa do defensor Mercado, manter a formação no jogo contra o Vitória será um desafio. O atacante Borré também será desfalque e obrigará a comissão técnica a encontrar outra solução na equipe. Tanto o zagueiro argentino como o centroavante colombiano não poderão jogar, porque vão cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Um provável indício que Ramón manterá a estrutura se explica por frisar a superioridade que a equipe teve. Entre eles o volume de jogo, com 22 chutes, e creditou o empate à atuação inspirada do goleiro Everson.

A maior dificuldade para Ramón Díaz será encontrar um substituto para Mercado. Afinal, ele faz um papel de líbero no Colorado, mais ao centro da defesa, com Vitão pelo lado direito e Juninho na esquerda. A tendência é de que Clayton Sampaio assuma a vaga, mas Victor Gabriel é uma outra opção que o treinador considera. Desfalque de Marcado modifica defesa do Internacional Aliás, haverá uma modificação no posicionamento de Vitão independente da alternativa que a comissão técnica escolher. O mais provável é que o camisa 4 é quem faça a função de líbero com a ausência de Mercado. Na última oportunidade em que o defensor argentino não esteve presente em campo, Clayton Sampaio foi exatamente quem preencheu a lacuna. No setor ofensivo, a disputa pelo lugar de Borré deve fica entre Carbonero e Ricardo Mathias. A ausência do colombiano entre os titulares contra o Atlético foi motivo de críticas e seu retorno provocaria uma mudança no ataque. Isso porque a expectativa é de que Alan Patrick retorne à função de falso 9. Já a entrada do camisa 49 permitiria continuar com um centroavante no time.