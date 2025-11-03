PSG x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam no Parque dos Príncipes, em partida válida pela 4ª rodada da fase de liga da Champions / Crédito: Jogada 10

Um dos jogos mais esperados desta 4ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26 acontece nesta terça-feira (4), em Paris. PSG e Bayern de Munique se enfrentam às 17h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, na capital francesa, no duelo que coloca frente a frente as duas melhores campanhas desta edição do torneio. Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.

LEIA MAIS: Imprensa europeia aponta interesse de Manchester United em Vitor Roque, do Palmeiras Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na Space (TV fechada) e HBO Max (streaming). Como chega o PSG O PSG é o líder da fase de liga da Champions, com 100% de aproveitamento e leva vantagem sobre o Bayern, Inter de Milão, Arsenal e Real Madrid nos critérios de desempate. No entanto, o time francês supera os alemães vice-líderes por marcarem um gol a mais que o rival desta terça-feira, uma vez que o saldo dos dois clubes é 10. Além disso, o técnico Luis Enrique confirmou durante a entrevista coletiva na véspera da partida que o atacante Dembélé, vencedor da Bola de Ouro, está confirmado para o jogo. No entanto, existe a possibilidade de o atacante francês começar a partida no banco de reservas.

Dessa maneira, somente Ilya Zabarnyi, suspenso, e Désiré Doué, lesionado, desfalcam o time nesta terça-feira. Derniers réglages ! ⚙️#PSGFCB | #UCL pic.twitter.com/5QWyZRzgN7 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 3, 2025

Como chega o Bayern de Munique Por outro lado, o Bayern de Munique faz uma temporada espetacular até o momento. O time comandado pelo técnico Vincent Kompany venceu todas as partidas disputadas até o momento, tanto na Champions, quanto no Campeonato Alemão, além de ter conquistado a Supercopa da Alemanha. Além disso, o técnico Vincent Kompany poupou a maioria de seus titulares na vitória por 3 a 0 sobre o Leverkusen no último final de semana e o time chega com o tanque cheio para encarar o PSG. Hiroki Ito voltou aos treinamentos nesta semana, mas é tratado como dúvida para esta terça-feira.

Outra boa notícia é que os bávaros contam com a presença de Harry Kane, artilheiro da Champions com cinco gols, ao lado de Mbappé. Por fim, Jamal Musiala e Alphonso Davies, lesionados, seguem fora de ação.