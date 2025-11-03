Pedro ironiza declaração de jornalista com ação publicitária; atletas do Flamengo respondem

Camisa 9 da Gávea se recupera de uma fratura no antebraço direito, sofrida no duelo de ida da semifinal da Libertadores, no Maracanã

O atacante Pedro encontrou uma forma inusitada e descontraída de se manifestar sobre um comentário viralizado do jornalista Carlos Eduardo Eboli, durante o ‘Redação SporTV’. Com repercussão da fala, o camisa 9 publicou um vídeo nas redes sociais seguindo os conselhos do comunicador para acelerar o processo de recuperação de sua lesão no braço .

Explica-se! Durante a edição do ‘Redação SporTV’ da última sexta-feira, Eboli sugeriu que o atacante aumentasse o consumo de leite para acelerar a calcificação de sua fratura no braço. O trecho rapidamente ganhou notoriedade nas redes e gerou uma série de reações descontraídas.

“Calcificação é calcificação, mas, sei lá, enche o cara de leite. Trinta dias de leite para o Pedro. Para calcificar logo esse braço. Vai ser importante”, disse o jornalista.

Fala vira ação publicitária

A brincadeira repercutiu de forma ampla, ganhou engajamento entre rubro-negros e virou uma ação publicitária. Isso porque a marca Piracanjuba procurou o atacante do Flamengo para lançar um conteúdo patrocinado com o jogador.

Em vídeo publicado no último domingo (02), o camisa 9 aparece consumindo um copo de leite com cálcio, da marca Piracanjuba, e escreveu: “Seguindo recomendações jornalísticas”. A postagem acumulou milhares de curtidas e interações, inclusive de atletas do elenco rubro-negro.