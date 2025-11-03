Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pedro ironiza declaração de jornalista com ação publicitária; atletas do Flamengo respondem

Camisa 9 da Gávea se recupera de uma fratura no antebraço direito, sofrida no duelo de ida da semifinal da Libertadores, no Maracanã
O atacante Pedro encontrou uma forma inusitada e descontraída de se manifestar sobre um comentário viralizado do jornalista Carlos Eduardo Eboli, durante o ‘Redação SporTV’. Com repercussão da fala, o camisa 9 publicou um vídeo nas redes sociais seguindo os conselhos do comunicador para acelerar o processo de recuperação de sua lesão no braço.

Explica-se! Durante a edição do ‘Redação SporTV’ da última sexta-feira, Eboli sugeriu que o atacante aumentasse o consumo de leite para acelerar a calcificação de sua fratura no braço. O trecho rapidamente ganhou notoriedade nas redes e gerou uma série de reações descontraídas.

“Calcificação é calcificação, mas, sei lá, enche o cara de leite. Trinta dias de leite para o Pedro. Para calcificar logo esse braço. Vai ser importante”, disse o jornalista.

Fala vira ação publicitária

A brincadeira repercutiu de forma ampla, ganhou engajamento entre rubro-negros e virou uma ação publicitária. Isso porque a marca Piracanjuba procurou o atacante do Flamengo para lançar um conteúdo patrocinado com o jogador.

Em vídeo publicado no último domingo (02), o camisa 9 aparece consumindo um copo de leite com cálcio, da marca Piracanjuba, e escreveu: “Seguindo recomendações jornalísticas”. A postagem acumulou milhares de curtidas e interações, inclusive de atletas do elenco rubro-negro.

A empresa repostou o conteúdo com sua identidade visual e aproveitou a repercussão positiva da brincadeira para reforçar sua imagem junto ao público esportivo.

Veja o vídeo

Pedro se lesiona em momento decisivo

O atacante sofreu uma fratura no braço durante a primeira partida entre Flamengo e Racing, pela semifinal da Libertadores. Substituído com dores, a lesão também o tirou do jogo de volta, na Argentina, que terminou com classificação rubro-negra à quinta decisão continental de sua história, pelo agregado de 1 a 0. 

A ausência do atacante, principal referência ofensiva do time, gera tensão nos bastidores do clube. Isso porque a decisão da Libertadores, diante do Palmeiras, está marcada para 29 de novembro, em Lima, no Peru, e não se sabe quais serão as condições do atleta até lá.

O atacante segue em recuperação, embora ainda não tenha retorno confirmado. Espera-se, porém, que ele volte aos treinos com o grupo já nos próximos dias.

Pedro chegou a ser preterido por Filipe Luís em caso de exposição pública, mas o atacante deu a volta por cima e tornou-se um dos pilares do time. O atacante acumula 15 gols e sete assistências em 37 jogos na temporada até aqui.

Vale destacar que além da Libertadores, Flamengo e Palmeiras também duelam ponto a ponto pelo título do Campeonato Brasileiro 2025. O atacante também foca sua recuperação nesta reta final da competição nacional.

