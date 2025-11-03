Pedrinho, ex-Corinthians, comemora atuação destacada na Rússia

Além de marcar o gol que abriu a contagem, aos nove minutos de jogo, outras estatísticas comprovam a boa atuação do atleta de 19 anos. Ao todo, foram 86% de acerto nos passes bem como dois lançamentos certos, três ações defensivas, seis recuperações de bola, quatro duelos vencidos e duas faltas sofridas.

No último fim de semana, Zenit e Lokomotiv Moscou se enfrentaram pela 14ª rodada do Campeonato Russo onde a representação de São Petersburgo teve um importante toque brasileiro na vitória por 2 a 0. Trata-se do atacante Pedrinho, cria das categorias de base do Corinthians.

Outro ponto que colabora para a crescente do jogador é o momento coletivo do Zenit. O triunfo diante do Lokomotiv foi não apenas a terceira consecutiva na temporada como aumentou a sequência de jogos invictos no biênio para dez.

Apesar da pouca idade, esta é a terceira temporada de Pedrinho com a camisa do clube russo. Em 2023, o jogador teve 50% dos direitos econômicos negociados pelo clube paulista em transação com valor de nove milhões de euros (R$ 46,7 milhões, na cotação da época). Já em agosto desse ano, o Zenit tratou de comprar os outros 30% dos direitos que o Corinthians ainda detinha em negociação sem valores revelados.

De la pra cá, o crescimento do avante se faz presente, de maneira notória, nas participações em gols ao longo da passagem. Ao todo, são 71 jogos oficiais onde marcou dez tentos e deu dez assistências. Só em 2025/2026, são 17 partidas com dois gols e dois passes para gols de seus companheiros.