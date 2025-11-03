Paulistão: Federação Paulista de Futebol fecha novo acordo com emissora até 2029

Paulistão: Federação Paulista de Futebol fecha novo acordo com emissora até 2029A Record e a CazéTV continuam responsáveis por dividir os direitos de transmissão do torneio estadual em diferentes formatos e plataformas
A Federação Paulista de Futebol (FPF) oficializou a renovação de contrato com a TNT Sports para transmissão das próximas quatro edições do Estadual. Ou seja, o novo vínculo entre as parte tem vigência até a temporada 2029. A parceria reforça a presença do canal no calendário esportivo nacional nos primeiros meses do ano.
Os duelos passarão nos canais da TNT Sports, mas a organização por trás das transmissões permanecerá sob os domínios da HBO Max. Além da emissora, a Record e a CazéTV continuam responsáveis por dividir os direitos em diferentes formatos e plataformas.
Entende-se que os acordos firmados pela FPF refletem o anseio de ampliar o alcance da competição e atingir variados perfis de público.
Estratégia de distribuição
A renovação contratual concede estabilidade à competição em meio ao cenário de transformações nos direitos de transmissão do futebol brasileiro. A TNT Sports se manterá como responsável pela exibição em canais por assinaturas.
A Record permanece como parceira na TV aberta, enquanto o canal de Casimiro Miguel segue como alternativa digital com grande penetração entre o público jovem. A divisão estratégica entre canais tradicionais e plataformas de streaming visa manter o torneio como referência entre os estaduais do Brasil.
Impacto no Paulistão
O Paulistão também será impactado pelas mudanças estruturais no calendário nacional a partir de 2026. Sob nova direção, a CBF confirmou a readequação da temporada do futebol brasileiro, com redução nos torneios estaduais — de 16 para 11 datas.
Segundo o novo cronograma, os estaduais começarão no dia 11 de janeiro e terminarão em 8 de março. A principal alteração está na sobreposição de datas com o Campeonato Brasileiro, que, em 2026, começará simultaneamente às disputas regionais. A CBF busca, com isso, otimizar o calendário e reduzir o número de jogos em excesso.
O Corinthians sagrou-se campeão da última edição do torneio, após superar o rival Palmeiras na decisão em ida e volta. A conquista encerrou um longo jejum de conquistas estaduais, que ainda contou com uma semifinal diante do Santos pelo caminho.
Apesar do revés em 2025, o Palmeira se mantém dominante na competição — sobretudo na década. Das seis edições na ‘Era Abel’, desde 2020, o Alviverde levantou quatro (2020, 2022, 2023 e 2024).
