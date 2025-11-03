Paulistão: Federação Paulista de Futebol fecha novo acordo com emissora até 2029

A Record e a CazéTV continuam responsáveis por dividir os direitos de transmissão do torneio estadual em diferentes formatos e plataformas

A Federação Paulista de Futebol (FPF) oficializou a renovação de contrato com a TNT Sports para transmissão das próximas quatro edições do Estadual. Ou seja, o novo vínculo entre as parte tem vigência até a temporada 2029. A parceria reforça a presença do canal no calendário esportivo nacional nos primeiros meses do ano.

Os duelos passarão nos canais da TNT Sports, mas a organização por trás das transmissões permanecerá sob os domínios da HBO Max. Além da emissora, a Record e a CazéTV continuam responsáveis por dividir os direitos em diferentes formatos e plataformas.

Entende-se que os acordos firmados pela FPF refletem o anseio de ampliar o alcance da competição e atingir variados perfis de público.

Estratégia de distribuição

A renovação contratual concede estabilidade à competição em meio ao cenário de transformações nos direitos de transmissão do futebol brasileiro. A TNT Sports se manterá como responsável pela exibição em canais por assinaturas.

A Record permanece como parceira na TV aberta, enquanto o canal de Casimiro Miguel segue como alternativa digital com grande penetração entre o público jovem. A divisão estratégica entre canais tradicionais e plataformas de streaming visa manter o torneio como referência entre os estaduais do Brasil.