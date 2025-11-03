Novorizontino busca empate aos 48, e América-MG tropeça em casa na Série B

Novorizontino busca empate aos 48, e América-MG tropeça em casa na Série BEm jogo eletrizante de quatro gols no Independência, Coelho cede empate no fim e segue próximo ao Z4; Tigre perde chance de entrar no G4
América-MG e Novorizontino protagonizaram um jogo eletrizante na Arena Independência, que terminou empatado em 2 a 2, nesta segunda-feira (03/11), pela 35ª rodada da Série B. César Martins abriu para o Tigre, Willian Bigode empatou para o Coelho no fim do primeiro tempo, Miguelito virou para os donos da casa, mas o zagueiro Dantas, aos 48 minutos do segundo tempo, selou o placar.
Com o resultado, o Novorizontino (5º) tropeça na briga pelo acesso. O time paulista vai a 56 pontos e permanece fora do G4. O América-MG (14º), por sua vez, vai a 42 pontos, somando um ponto na luta contra o rebaixamento, mas lamenta ter cedido a vitória em casa no último lance.
O jogo
O primeiro tempo foi muito movimentado, com as duas equipes buscando o ataque. O Novorizontino, aliás, foi mais perigoso no início. Aos 14 minutos, Rômulo bateu cruzado para grande defesa de Gustavo. De tanto insistir, o Tigre abriu o placar aos 28. Após escanteio curto, Rômulo cruzou na área e o zagueiro César Martins subiu para cabecear e marcar. O América, contudo, não se abateu. O Coelho quase empatou em um desvio contra de Dantas, que Airton salvou. Porém, aos 49 minutos, no último lance, Willian Bigode arriscou de fora da área, o goleiro Airton falhou feio, e o América empatou.
Na segunda etapa, o América-MG voltou melhor. O time da casa, inclusive, criou chances e acertou a trave com Miguelito aos 15 minutos. A pressão, então, surtiu efeito. Aos 41 minutos, em um contra-ataque letal, Miguelito tabelou com Rafa Silva e o próprio boliviano empurrou para as redes, virando o jogo. Quando a vitória do Coelho parecia certa, o Novorizontino foi valente. Já aos 48 minutos, após cobrança de escanteio de Frizzo, o zagueiro Dantas subiu mais que todos e, de ombro, mandou para o gol, dando números finais ao jogo.
Jogos da 35ª rodada da Série B
Hoje (31/10)
Atlético-GO 2×1 Paysandu
Coritiba 0x0 CRB
Ferroviária 0x0 Criciúma
Sábado (1/11)
Goiás 0x1 Athletico-PR
Avaí 2×1 Athletic
Domingo (2/11)
Amazonas 2×0 Cuiabá
Remo 1×1 Chapecoense
Operário 2 x 2 Vila Nova
Segunda-feira (3/11)
América-MG 2 x 2 Novorizontino
Volta Redonda 0 x 1 Botafogo SP – 19h