Novorizontino busca empate aos 48, e América-MG tropeça em casa na Série B

Em jogo eletrizante de quatro gols no Independência, Coelho cede empate no fim e segue próximo ao Z4; Tigre perde chance de entrar no G4 / Crédito: Jogada 10

América-MG e Novorizontino protagonizaram um jogo eletrizante na Arena Independência, que terminou empatado em 2 a 2, nesta segunda-feira (03/11), pela 35ª rodada da Série B. César Martins abriu para o Tigre, Willian Bigode empatou para o Coelho no fim do primeiro tempo, Miguelito virou para os donos da casa, mas o zagueiro Dantas, aos 48 minutos do segundo tempo, selou o placar. Com o resultado, o Novorizontino (5º) tropeça na briga pelo acesso. O time paulista vai a 56 pontos e permanece fora do G4. O América-MG (14º), por sua vez, vai a 42 pontos, somando um ponto na luta contra o rebaixamento, mas lamenta ter cedido a vitória em casa no último lance.