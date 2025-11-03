Na beca! Barcelona fecha acordo com famosa marca para elenco usar trajes de luxo

Na beca! Barcelona fecha acordo com famosa marca para elenco usar trajes de luxoClube divulga Rashford, Koundé, Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski vestidos com ternos completos para celebrar parceria com AMIRI
O Barcelona anunciou, nesta segunda-feira (3), um acordo com a marca de moda AMIRI, dos Estados Unidos. Nesse sentido, o elenco utilizará trajes de luxo da companhia nas próximas cinco temporadas, até 2029/30.
Dessa forma, a empresa confeccionará os trajes sob medida para os jogadores e jogadoras das equipes principais do clube catalão. O elenco, portanto, usará as roupas em viagens de competições europeias, finais de torneios e encontros com membros da diretoria e executivos
Como forma de divulgação, o Barça apresentou fotos dos principais jogadores do elenco. Entre eles, Rashford, Koundé, Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski, todos vestidos com ternos completos.
Fundada em Los Angeles em 2014, a AMIRI é uma criação do norte-americano Mike Amiri e é considerada uma das marcas do segmento de roupas de luxo com o maior crescimento nos últimos anos.
“O futebol e moda compartilham um espírito nascido da paixão, da precisão e da criatividade. Ambos consistem em dominar seu ofício e expressar quem é através do movimento e da forma. Essa colaboração com o Barça é uma celebração de valores compartilhados”, disse Mike Amiri.
