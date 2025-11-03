Na beca! Barcelona fecha acordo com famosa marca para elenco usar trajes de luxo

O Barcelona anunciou, nesta segunda-feira (3), um acordo com a marca de moda AMIRI, dos Estados Unidos. Nesse sentido, o elenco utilizará trajes de luxo da companhia nas próximas cinco temporadas, até 2029/30.

Dessa forma, a empresa confeccionará os trajes sob medida para os jogadores e jogadoras das equipes principais do clube catalão. O elenco, portanto, usará as roupas em viagens de competições europeias, finais de torneios e encontros com membros da diretoria e executivos