Milan corre risco de perder Maignan de graça ao fim da temporada

Goleiro francês não quer renovar contrato; Chelsea surge como principal destino, mas Bayern e até Juventus aparecem como opções

O Milan pode perder, pela segunda vez seguida, o seu goleiro titular sem receber nada em troca. Depois da saída de Donnarumma para o PSG em 2021, agora é Mike Maignan quem pode deixar o clube ao fim da temporada, em junho. O destino ainda é incerto, mas segundo a imprensa italiana, pode ser outro país ou até outro gigante italiano, o que aumentaria ainda mais a polêmica.

De acordo com o jornal ‘La Gazzetta dello Sport’, as negociações pela renovação do contrato estão paradas. Maignan não demonstra interesse em estender o vínculo, e o Milan já entende que a decisão do goleiro é definitiva. Mesmo assim, o clube pretende fazer uma última tentativa, oferecendo um aumento salarial que chegaria a 5 milhões de euros por ano até 2028.

A escolha de Maignan parece ter sido feita ainda no meio do ano. O Chelsea tentou contratá-lo, mas o Milan pediu um valor considerado alto demais para um jogador que entraria no último ano de contrato. Assim, o francês acabou permanecendo no clube. O técnico Massimiliano Allegri comentou o caso após a vitória sobre a Roma.

“Como o convenci a ficar? Não fui só eu, foi o clube inteiro que queria muito mantê-lo”, disse.

Segundo a imprensa italiana, o destino mais provável de Maignan é o Chelsea, embora Bayern de Munique e Juventus também estejam no radar. Uma ida para a Juve, claro, seria um golpe duro para os torcedores rossoneri.