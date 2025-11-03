Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Milan corre risco de perder Maignan de graça ao fim da temporada

Goleiro francês não quer renovar contrato; Chelsea surge como principal destino, mas Bayern e até Juventus aparecem como opções
O Milan pode perder, pela segunda vez seguida, o seu goleiro titular sem receber nada em troca. Depois da saída de Donnarumma para o PSG em 2021, agora é Mike Maignan quem pode deixar o clube ao fim da temporada, em junho. O destino ainda é incerto, mas segundo a imprensa italiana, pode ser outro país ou até outro gigante italiano, o que aumentaria ainda mais a polêmica.

De acordo com o jornal ‘La Gazzetta dello Sport’, as negociações pela renovação do contrato estão paradas. Maignan não demonstra interesse em estender o vínculo, e o Milan já entende que a decisão do goleiro é definitiva. Mesmo assim, o clube pretende fazer uma última tentativa, oferecendo um aumento salarial que chegaria a 5 milhões de euros por ano até 2028.

A escolha de Maignan parece ter sido feita ainda no meio do ano. O Chelsea tentou contratá-lo, mas o Milan pediu um valor considerado alto demais para um jogador que entraria no último ano de contrato. Assim, o francês acabou permanecendo no clube. O técnico Massimiliano Allegri comentou o caso após a vitória sobre a Roma.

“Como o convenci a ficar? Não fui só eu, foi o clube inteiro que queria muito mantê-lo”, disse.

Segundo a imprensa italiana, o destino mais provável de Maignan é o Chelsea, embora Bayern de Munique e Juventus também estejam no radar. Uma ida para a Juve, claro, seria um golpe duro para os torcedores rossoneri.

