Memphis Depay despista sobre renovação e diz que Corinthians “precisa de mudanças”

Autor de um dos gols na vitória sobre o Grêmio por 2 a 0 , na Neo Química Arena, Memphis Depay deixou em aberto seu futuro no Corinthians. Após a partida do último domingo, o atacante falou que, embora o clube tenha a mentalidade de competir por todos os títulos, isso não é a realidade para um time que só contratou um reforço na última janela de transferências.

“Estivemos muito próximos do rebaixamento no ano passado, não caímos, conseguimos tentar a Libertadores e ainda conquistamos uma copa (Campeonato Paulista), o que também nos trouxe uma (cortina de) fumaça, porque, ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas pensaram: ‘Ok, agora esta equipe está competindo por todos os títulos’. Não, desculpa”, declarou o holandês, antes de complementar:

“Com o projeto que tenho na minha cabeça, eu quero competir por todo título. Agora, nós temos de ser transparentes. Eu não gosto de notícias falsas. Sejamos realistas. Nós ainda temos a mesma equipe. Por que vocês esperam que podemos vencer todos os títulos? Não é a realidade. Nós tentamos. Nós tentamos melhorar. Eu sei que a pressão existe dos torcedores, mas eles também têm que entender. E eles entendem que nós não temos ainda a equipe para competir por todos os títulos, se você compara com outras equipes”, destacou.

Memphis não fala sobre renovação de contrato

Por outro lado, Memphis afirmou ter uma boa relação com a diretoria do Corinthians e que se sente bem no Brasil.

“Eu sou profissional, minha relação com a direção é boa. Turbulências… Mas muitos desafios na minha vida. Eu ainda amo a jornada no Brasil. Eu acho que temos muitas coisas a melhorar, mas eu acho que nós vamos na direção correta”.