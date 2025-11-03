Mascote de clube fica bêbado e é obrigado a deixar estádio na Inglaterra

O St. Albans, da sétima divisão, sofreu uma goleada por 6 a 0 para o Burton Albion na primeira etapa da Copa da Inglaterra. Porém, este não foi o único caso constrangedor, no último sábado. Isso porque antes mesmo de o jogo começar, o mascote do clube passou do ponto na bebida e foi obrigado a deixar o campo. No momento em que estava sendo acompanhado para fora do estádio, o “Sammy the Saint” esbarrou nas placas de publicidade por estar bêbado.

A temporada do St. Albans não conta com resultados empolgantes como a despedida da Copa da Inglaterra já em sua estreia na edição. Afinal, ocupa apenas a 11ª colocação na Sétima Divisão nacional. A equipe soma quatro vitórias, quatro empates e três derrotas. Já na Copa da Liga Inglesa, outra competição que clubes de divisões inferiores ganham a chance de disputar, o St. Albans conseguiu ir até a quarta fase pré-eliminatória.