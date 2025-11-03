Mascote de clube fica bêbado e é obrigado a deixar estádio na Inglaterra

Mascote de clube fica bêbado e é obrigado a deixar estádio na InglaterraSt. Albans perde na primeira rodada da copa nacional e também passa por momento constrangedor com expulsão do personagem
O St. Albans, da sétima divisão, sofreu uma goleada por 6 a 0 para o Burton Albion na primeira etapa da Copa da Inglaterra. Porém, este não foi o único caso constrangedor, no último sábado. Isso porque antes mesmo de o jogo começar, o mascote do clube passou do ponto na bebida e foi obrigado a deixar o campo. No momento em que estava sendo acompanhado para fora do estádio, o “Sammy the Saint” esbarrou nas placas de publicidade por estar bêbado.
A temporada do St. Albans não conta com resultados empolgantes como a despedida da Copa da Inglaterra já em sua estreia na edição. Afinal, ocupa apenas a 11ª colocação na Sétima Divisão nacional. A equipe soma quatro vitórias, quatro empates e três derrotas. Já na Copa da Liga Inglesa, outra competição que clubes de divisões inferiores ganham a chance de disputar, o St. Albans conseguiu ir até a quarta fase pré-eliminatória.
Saídas precoces da Copa da Inglaterra
De acordo com o regulamento, somente equipes que estão em divisões menores no país disputam a primeira fase da Copa da Inglaterra. Apesar disso, é uma armadilha para clubes tradicionais que passam por período de dificuldades. São os casos do Cardiff City, do País de Gales, e o Reading, que foram eliminados. O Wigan passou por susto, mas conseguiu a classificação para a segunda fase ao vencer a disputa de pênaltis.
A competição passa a contar com a participação dos 20 clubes da Premier League e 24 da Championship, a primeira e segunda divisões da Inglaterra, a partir da terceira fase. O torneio chegará a esta etapa em janeiro. Vale relembrar que a Copa da Inglaterra é o campeonato mais antigo do país e no mundo, com mais de 150 anos. Por sinal, o vencedor terá o direito a disputar a Liga Europa da próxima temporada.
