Lyon se aproxima de Endrick e prepara dossiê com jogos do Palmeiras; United e Aston Villa recuam

Segundo fontes próximas ao camisa 9, ele será emprestado pelos merengues na abertura da janela de transferências de janeiro. Afinal, há o interesse das duas partes de aumentar a minutagem de jogo na sequência da temporada 2025/26. A informação é da ESPN.

Após cinco meses fora dos gramados, Endrick voltou a vestir a camisa do Real Madrid no último fim de semana, entrando nos minutos finais do triunfo por 4 a 0 sobre o Valencia, pelo Campeonato Espanhol. Mas o retorno não representa necessariamente uma mudança na situação do atacante dentro do clube.

As negociações com o Lyon, da França, estão em bom andamento, e pessoas com envolvimento no assunto garantem que apenas uma “hecatombe” impediria o fechamento do acordo.

O empréstimo terá validade de seis meses e não incluirá cláusula de compra — condição que afastou o interesse de clubes da Premier League como Manchester United e Aston Villa, que descartaram o negócio ao saber da ausência dessa opção. Por outro lado, o Lyon aceitou as condições do Real Madrid e do estafe do atleta.

Um auxiliar do técnico Paulo Fonseca, inclusive, já estuda o estilo do jovem atacante. E isso ocorre por meio de análises de jogos tanto pelo Palmeiras (2022–2023) quanto pelo próprio Real Madrid, com o intuito de montar um dossiê técnico. Com isso, Endrick está cada vez mais próximo de iniciar sua trajetória na Ligue 1.

