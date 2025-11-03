Lyon se aproxima de Endrick e prepara dossiê com jogos do Palmeiras; United e Aston Villa recuam

Lyon se aproxima de Endrick e prepara dossiê com jogos do Palmeiras; United e Aston Villa recuamCamisa 9 será emprestado pelos merengues na abertura da janela de janeiro, a fim de ganhar minutagem maior na sequência da temporada
Após cinco meses fora dos gramados, Endrick voltou a vestir a camisa do Real Madrid no último fim de semana, entrando nos minutos finais do triunfo por 4 a 0 sobre o Valencia, pelo Campeonato Espanhol. Mas o retorno não representa necessariamente uma mudança na situação do atacante dentro do clube.
Segundo fontes próximas ao camisa 9, ele será emprestado pelos merengues na abertura da janela de transferências de janeiro. Afinal, há o interesse das duas partes de aumentar a minutagem de jogo na sequência da temporada 2025/26. A informação é da ESPN.
As negociações com o Lyon, da França, estão em bom andamento, e pessoas com envolvimento no assunto garantem que apenas uma “hecatombe” impediria o fechamento do acordo.
O empréstimo terá validade de seis meses e não incluirá cláusula de compra — condição que afastou o interesse de clubes da Premier League como Manchester United e Aston Villa, que descartaram o negócio ao saber da ausência dessa opção. Por outro lado, o Lyon aceitou as condições do Real Madrid e do estafe do atleta.
Um auxiliar do técnico Paulo Fonseca, inclusive, já estuda o estilo do jovem atacante. E isso ocorre por meio de análises de jogos tanto pelo Palmeiras (2022–2023) quanto pelo próprio Real Madrid, com o intuito de montar um dossiê técnico. Com isso, Endrick está cada vez mais próximo de iniciar sua trajetória na Ligue 1.
