Luiz Henrique ganha mural nos arredores do Nilton Santos

“Muito obrigado pelo carinho. Ficou incrível demais”, destacou a fera, retratada em uma comemoração típica, a do “Pantera Negra”.

Ídolo do Botafogo, o atacante Luiz Henrique foi eternizado em um mural nos arredores do Estádio Nilton Santos, onde brilhou e conquistou a torcida do Mais Tradicional. Em seu perfil no Instagram, o craque do Zenit, ao tomar conhecimento da homenagem, retribui, então, a ação e elogiou o trabalho dos escolhidos no Colosso do Subúrbio.

O Botafogo autorizou o uso do espaço para os torcedores, de modo independente, elaborar a arte.

Luiz Henrique chegou ao Botafogo em fevereiro de 2024 e ficou no Glorioso até o fim do ano. Pelo Alvinegro, conquistou a Libertadores, tendo marcado um gol na final, e o Brasileirão. Em 2025, o Pantera estava acordado para reforçar o Lyon, mas preferiu seguir para o Zenit.

As atuações de Luiz Henrique no Botafogo o levaram à Seleção Brasileira. Ele manteve o nível no futebol russo, chamou a atenção do técnico Carlo Ancelotti e voltou a ser convocado. Nesta Data Fifa de novembro, por exemplo, o atacante veste a amarelinha nos amistoso contra Senegal e Tunísia, ambos na Europa.

