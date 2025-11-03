Luiz Gustavo celebra 1º gol desde retorno e desabafa após superar problema de saúde

Volante do São Paulo volta a atuar depois de ficar seis meses fora dos gramados em decorrência de um tromboembolismo pulmonar

Após o jogo, Luiz Gustavo não escondeu a emoção ao refletir sobre o significado desse momento.

Neste domingo (2), Luiz Gustavo balançou a rede pela primeira vez desde sua recuperação de um tromboembolismo pulmonar, contribuindo com o segundo gol na vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o Vasco , pelo Campeonato Brasileiro. O volante ficou afastado dos gramados por cinco meses e retornou gradualmente, voltando a treinar sem restrições em setembro.

“Falam que é difícil, tem que se superar. A palavra de hoje é ‘gratidão’. Sou muito grato à minha vida, a Deus, por me dar a oportunidade de fazer o que mais amo. E todos os dias, quando treino, jogo ou converso os mais jovens, tento passar para eles sobre a oportunidade que eles têm de ser jogador de futebol. É um privilégio”, declarou ele ao canal Premiere.

Desde que voltou a atuar, o jogador participou das partidas contra Fortaleza, Grêmio, Bahia e Vasco, todas pelo Brasileirão. Mais do que o gol, Luiz Gustavo destacou a importância do comprometimento e da entrega no esporte.

“Você consegue alcançar tudo tão rápido que o futebol, e muitas vezes deixamos escapar pelos dedos das mãos. Por vaidade, por querer fama, por querer sair, por querer aproveitar, e esquecer o mais importante, que é o trabalho. O futebol, você tem de entregar muito para ele. Quanto mais você trabalhar, ele vai te retribuir. E a balança não pode ser lazer, prazer e depois o futebol. Tem que ser trabalho, futebol, concentração, depois o lazer. Então, eu fiz isso a minha vida toda”, afirmou.