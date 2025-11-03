Luciano Juba, do Bahia, celebra convocação à Seleção; veja sua reação

“Desde criança, abri mão de muita coisa para me profissionalizar no futebol. Por mais que estivesse distante, nunca desisti de lutar pelos meus objetivos e sonhar cada vez mais alto. Hoje posso dizer que realizo meu sonho de criança de ter a honra de vestir a camisa da Seleção Brasileira e vou dar o meu máximo para representar meu país. Vamos juntos, Brasil!”, escreveu o jogador, que seguiu, agradecendo seus familiares pela conquista.

O Bahia divulgou um vídeo da reação de Luciano Juba à sua primeira convocação à Seleção Brasileira na carreira. Nesta segunda-feira (3/11), afinal, o lateral-esquerdo esteve na lista de Carlo Ancelotti , comemorando muito a oportunidade. Não à toa, fez publicação em sua rede social agradecendo a chance inédita.

“Agradeço demais todo o apoio da minha família, amigos, staff e companheiros do Bahia. Sem vocês, esse momento não seria possível. À minha esposa Yasmin Mikaely, e ao meu filho Gael, vocês são o meu combustível diário, obrigado por tudo, essa conquista é nossa. Tudo por vocês! À minha avó, que sempre cuidou de mim, me motivou e me guiou durante toda essa trajetória. Obrigado, vovó! Aos meus pais Luciano e Silvana e ao meu irmão Vitinho, agradeço demais por toda a torcida e apoio em cada etapa. Aos meus empresários Luizinho, Léo, Rafael, Pepe e Thomas, gratidão pela amizade e conduta impecável durante todos os momentos da minha carreira”, celebrou.

Bahia celebra

Quem também comemorou muito foi o Bahia, aliás. Com postagens nas redes sociais, dessa forma, o Tricolor de Aço exaltou a convocação de seu lateral-esquerdo. Em outubro, na última Data Fifa, Jean Lucas já representara o Leão na Seleção. Assim, o clube publicou o vídeo da reação de Juba e sua família ao ouvirem o nome na convocação de Ancelotti (veja abaixo).

Confira a reação de Juba à convocação à Seleção