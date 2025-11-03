Liverpool x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Liverpool x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragemGigantes se enfrentam em Anfield, na Inglaterra, em partida válida pela 4ª rodada da fase de liga da Champions
Duelo de gigantes na Champions 2025/26. Nesta terça-feira (4), Liverpool e Real Madrid se enfrentam às 17h (de Brasília), em Anfield, na Inglaterra, pela 4ª rodada da fase de liga da principal competição de clubes do futebol europeu.
Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).
Como chega o Liverpool
O Liverpool vive um momento irregular na temporada, mas conquistou uma vitória importante sobre o Aston Villa no último final de semana, que encerrou uma sequência de quatro derrotas na Premier League. Além disso, nos últimos oito jogos disputados, foram seis derrotas.
Na Champions, o Liverpool é o 10º colocado com seis pontos e vem de uma derrota fora de casa para o Galatasaray, na Turquia.
Para o confronto diante do Real Madrid, o técnico Arne Slot segue com alguns problemas no elenco. Isto porque Alisson, Frimpong, Leoni, Bajcetic e Isak, lesionados, não têm condições de jogo.
Como chega o Real Madrid
Por outro lado, o Real Madrid atravessa uma fase mais positiva. Líder isolado do Campeonato Espanhol, o clube merengue vem de uma goleada por 4 a 0 sobre o Valencia, no Santiago Bernabéu, e tem cinco pontos de vantagem sobre o vice-líder Real Madrid.
Na Champions, o cenário é parecido. O time comandado pelo técnico Xabi Alonso é o 5º colocado, com nove pontos em três jogos e está com 100% de aproveitamento na competição. O Real fica atrás somente de Arsenal, Inter de Milão, Bayern de Munique e PSG, que levam vantagem no saldo de gols. Além disso, na última rodada, o clube espanhol venceu a Juventus por 1 a 0 em outro confronto entre campeões europeus.
Outra boa notícia para o torcedor do Real Madrid fica por conta da presença de Kylian Mbappé, que vive grande fase com a camisa merengue e é o artilheiro da Champions ao lado de Harry Kane, do Bayern, com cinco gols.
Por fim, Rudiger, Alaba e Carvajal, lesionados, são baixas confirmadas para o jogo desta terça-feira.
