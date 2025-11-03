Liverpool x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Gigantes se enfrentam em Anfield, na Inglaterra, em partida válida pela 4ª rodada da fase de liga da Champions / Crédito: Jogada 10

Duelo de gigantes na Champions 2025/26. Nesta terça-feira (4), Liverpool e Real Madrid se enfrentam às 17h (de Brasília), em Anfield, na Inglaterra, pela 4ª rodada da fase de liga da principal competição de clubes do futebol europeu. Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.

LEIA MAIS: Empresário é preso por ameaçar jogador da Premier League com arma Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming). Como chega o Liverpool O Liverpool vive um momento irregular na temporada, mas conquistou uma vitória importante sobre o Aston Villa no último final de semana, que encerrou uma sequência de quatro derrotas na Premier League. Além disso, nos últimos oito jogos disputados, foram seis derrotas. Na Champions, o Liverpool é o 10º colocado com seis pontos e vem de uma derrota fora de casa para o Galatasaray, na Turquia.

Para o confronto diante do Real Madrid, o técnico Arne Slot segue com alguns problemas no elenco. Isto porque Alisson, Frimpong, Leoni, Bajcetic e Isak, lesionados, não têm condições de jogo. Como chega o Real Madrid Por outro lado, o Real Madrid atravessa uma fase mais positiva. Líder isolado do Campeonato Espanhol, o clube merengue vem de uma goleada por 4 a 0 sobre o Valencia, no Santiago Bernabéu, e tem cinco pontos de vantagem sobre o vice-líder Real Madrid.