Laranjeiras vai receber evento sobre futebol e sustentabilidade

O Estádio das Laranjeiras vai receber um evento especial nesta terça-feira (4). Às vésperas da COP30, conferência global sobre questões climáticas, que acontece em Belém, o estádio do Fluminense será palco, às 16h (horário de Brasília), do “Jogo pela Terra”, iniciativa que visa incluir o mundo do futebol nas discussões sobre sustentabilidade. Organizado pelo Terra FC, campanha de mobilização climática através do futebol, o evento em Laranjeiras vai reunir ex-jogadores, personalidades do esporte, influenciadores e autoridades. Inclusive, o prefeito de Londres, Said Khan, e seu vice, Mete Coban, são algumas das autoridades confirmadas no evento, além de Alice Amorim, diretora de programa da Presidência da COP30.

Entre os ex-jogadores confirmados no “Jogo pela Terra” estão os tetracampeões do mundo Mauro Silva, Ricardo Rocha e Ronaldão, e os pentacampeões Edilson e Edmilson. Grafite e Washington também irão participar. Os técnicos René Rimões e Oswaldo de Oliveira, e Pretinha e Roseli, pioneiras da Seleção Brasileira feminina, também estarão presentes. Além disso, durante o evento, o Terra FC também irá lançar o “Manifesto do Futebol pelo Planeta”, documento assinado por clubes, jogadores, ex-jogadores e líderes globais, e que tratará sobre o papel do futebol na conscientização sobre a crise climática. Partidas do Brasileirão também terão ações de sustentabilidade Além do “Jogo pela Terra”, em Laranjeiras, o Terra FC também vai promover ações de conscientização durante partidas da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Botafogo x Vasco, no Nilton Santos, na quarta-feira (5), e Fluminense x Mirassol, na quinta-feira (6), no Maracanã, contarão com ativações da campanha. Em outubro, em Belém, palco da COP30, o Terra FC também promoveu ações no clássico entre Paysandu e Remo, válido pela Série B do Brasileiro.