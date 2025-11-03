Juventus x Sporting: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 4ª rodada da fase de liga da Champions / Crédito: Jogada 10

Juventus e Sporting se enfrentam nesta terça-feira (4), às 17h (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim, pela 4ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26. Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.

Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na HBO Max (streaming). Como chega a Juventus A Juve fez um péssimo início nesta fase de liga da Champions e chega pressionada para o duelo contra o Sporting. Ainda sem vencer na competição, a Velha Senhora tem dois pontos somados nas duas primeiras rodadas e vem de uma derrota por 1 a 0 para o Real Madrid, no Santiago Bernabéu. No entanto, a chegada do técnico Luciano Spalletti trouxe um novo ânimo para o time, que tenta dar a volta por cima e buscar uma vaga no mata-mata da Champions. Em seu compromisso mais recente, na estreia do treinador italiano, a Juve venceu a Cremonese por 3 a 0, na Serie A.