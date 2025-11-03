Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jardim explica veto à saída de Gamarra: “Sacrifiquei o jogador em prol do clube”

Técnico do Cruzeiro disse que não podia arriscar ficar sem zagueiros na janela do meio do ano, apesar de paraguaio não jogar desde maio
O técnico Leonardo Jardim, do Cruzeiro, explicou por que vetou a saída do zagueiro Mateo Gamarra. O jogador paraguaio, aliás, não entra em campo desde maio. Na última semana, o próprio Gamarra revelou que o clube rejeitou três propostas na janela do meio do ano. Agora, o treinador confirmou a informação e justificou sua decisão, afirmando que precisou “sacrificar” o atleta em prol dos objetivos da equipe.

Segundo Jardim, o momento das propostas foi o principal problema:

“O Gamarra esteve muito bem na entrevista dele. O timing das situações foi em junho. Na época, tínhamos o Janderson lesionado, o João estava em recuperação (…) e o Bruno Alves com o Mundial Sub-20 pela frente.”

Portanto, o treinador foi franco com o atleta:

“A gente não poderia arriscar ficar só com Jonathan, Villalba e Fabrício.”

Mateo Gamarra pertence ao Athletico-PR e está emprestado ao Cruzeiro apenas até 31 de dezembro. Na janela, o Olímpia, seu ex-clube, e o Vitória demonstraram interesse em sua contratação. Contudo, o zagueiro permaneceu. Recentemente, no jogo contra o Vitória, a dupla de zaga titular estava fora, mas Gamarra, ainda assim, não entrou em campo. Apesar disso, Jardim elogiou a postura do paraguaio no dia a dia.

O técnico, por fim, fez questão de enaltecer o profissionalismo do atleta:

“O Gamarra defendeu os interesses do Cruzeiro à frente dos interesses dele. O sacrifiquei em prol dos objetivos do clube.”

Apesar de ter disputado apenas cinco partidas pelo time (a maioria pela Sul-Americana com o time reserva), o treinador garante que ele segue sendo uma solução para a reta final da temporada.

