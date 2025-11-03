Grêmio mantém irregularidade e se distancia da vaga na Libertadores

Roteiro do Grêmio segue com atuações positivas principalmente na Arena e rendimento irreconhecível normalmente como visitante / Crédito: Jogada 10

O Grêmio persiste em decepcionar o seu torcedor com sua trajetória no Campeonato Brasileiro. Isso porque a equipe costuma apresenta performance elogiável em uma partida, mas sem conseguir manter a consistência no compromisso seguinte. Especialmente se o duelo for na condição de visitante. Assim, com a irregularidade o Tricolor gaúcho se distancia do seu principal desafio que é assegurar uma vaga na próxima edição da Libertadores. Na oportunidade mais recente, o Imortal sofreu revés por 2 a 0 para o Corinthians, na Neo Química Arena. O triunfo e rendimento positivo contra o Juventude no jogo anterior na Arena criaram uma expectativa de mudança nos torcedores. Entretanto, o Grêmio demonstra uma inconsistência clara nas últimas cinco rodadas, pois intercala entre vitórias e derrotas.

O tropeço diante do Corinthians foi prejudicial porque representava um confronto direto por seu principal objetivo. Dessa forma, o concorrente paulista abriu uma vantagem de três pontos no atual cenário. Já com relação a zona de classificação para a Libertadores, que atualmente integra os sete primeiro colocados, a diferença é de oito pontos. Ainda restam sete rodadas até o fim do Brasileirão e o desavio se torna mais improvável. O Tricolor gaúcho precisará demonstrar uma consistência, a qual ainda não teve no torneio para mudar o panorama pela Libertadores. Outra situação que interfere negativamente é o rendimento recente como visitante. Afinal, a equipe soma três derrotas consecutivas quando atua longe da Arena. Grêmio precisa de mudança de atitude Apesar do contexto adverso, o Grêmio terá a possibilidade em se redimir no jogo contra o Cruzeiro, que será na Arena, na próxima quarta-feira (05/11). Posteriormente deixará Porto Alegre em outra oportunidade, dessa vez para encarar o Fortaleza na Arena Castelão, no próximo domingo (09/11).