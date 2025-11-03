Grêmio aumenta valor do ingresso para partida contra o Cruzeiro

No primeiro jogo no comando da gestão da Arena, diretoria do Tricolor reajustou o preço das entradas, mas fez promoção para sócios

O Grêmio manteve o ingresso de R$ 60 para a Arquibancada Norte (setor mais barato do estádio), mas reajustou os valores de todos os outros setores. O setor Superior Norte, por exemplo, passou de R$ 60 para R$ 100. Já o Gold, setor mais caro da Arena, passou de R$ 180 para R$ 250.

No primeiro jogo com a Arena sob gestão do Grêmio , o clube gaúcho aumentou o valor dos ingressos para a próxima partida do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (3), o Tricolor iniciou a comercialização de entradas para o duelo com o Cruzeiro, na quarta-feira (5), às 20h (horário de Brasília), com valores acima do que vinham sendo praticados.

Desde a compra da gestão da Arena pelo empresário Marcelo Marques, o clube passou a diminuir o preço dos ingressos. No entanto, a política não se manteve agora com o próprio clube à frente da administração do estádio.

A mudança nos valores dos ingressos, no entanto, já era esperada. Na última semana, na coletiva em que foi oficializada a passagem da gestão da Arena por Marcelo Marques para o Grêmio, o presidente Alberto Guerra anunciou que faria um reajuste nos valores. De acordo com o mandatário, houve um desequilíbrio nos preços cobrados e prejuízo aos sócios tricolores.

“Temos que chegar no meio termo, não tão alto como era com a Arena, nem tão baixo como era agora. Porque precisamos pagar esse equipamento, também incentivar a associação. Agradecemos a paciência do sócio, que soube entender aquele momento, que era preciso, inclusive, lotar o estádio”, afirmou Guerra na última semana.

Grêmio faz promoção para sócios

Apesar do aumento nos valores dos ingressos, o Grêmio também anunciou uma promoção para os sócios do clube para a partida contra o Cruzeiro. Os associados têm direito a um ingresso para um acompanhante na Arquibancada Norte ou nos setores com cadeiras, mediante disponibilidade.