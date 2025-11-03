Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense terá sequência contra os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro

Tricolor encara Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras nas próximas rodadas e segue na busca por uma vaga na Libertadores-2026
Autor Jogada 10
Depois do revés para o Ceará, no Castelão, o Fluminense terá uma sequência espinhosa pela frente no Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe carioca irá enfrentar os quatro primeiros colocados da competição, na luta por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Com o resultado, os comandados do técnico Luís Zubeldía somam 47 pontos, na sétima colocação, e estão na zona de classificação para o torneio continental, porém viram o São Paulo encurtar a distância para três pontos.

Nesse sentido, o Tricolor volta a campo nesta quinta-feira (6), às 19h30 (de Brasília), diante do Mirassol, no Maracanã. O time paulista é a sensação do Brasileirão, com 56 pontos, na quarta colocação.

Na sequência, a equipe de Laranjeiras visita o Cruzeiro, dia 9 (domingo), às 16h (de Brasília), no Mineirão. A Raposa segue na disputa do título ,com 60 pontos, um pouco atrás dos outros dois adversários do Fluminense: Flamengo (64) e Palmeiras (65).

A CBF ainda não confirmou a data do Fla-Flu, que deve ocorrer no meio de semana do dia 19, no Maracanã. Já o duelo com o líder Palmeiras será no final de semana do dia 23, no Allianz Parque.

Por fim, será uma sequência decisiva para o Tricolor, que em caso de tropeços pode ver o sonho da Libertadores ficar distante. Em compensação, caso pontue bem e saia ileso desses confrontos, pode encaminhar a vaga via Brasileirão. Nas últimas três rodadas, o time do técnico Zubeldía terá São Paulo, Grêmio e Bahia como oponentes.

Fluminense

