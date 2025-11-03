Fluminense terá sequência contra os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro

Tricolor encara Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras nas próximas rodadas e segue na busca por uma vaga na Libertadores-2026 / Crédito: Jogada 10

Depois do revés para o Ceará, no Castelão, o Fluminense terá uma sequência espinhosa pela frente no Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe carioca irá enfrentar os quatro primeiros colocados da competição, na luta por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Com o resultado, os comandados do técnico Luís Zubeldía somam 47 pontos, na sétima colocação, e estão na zona de classificação para o torneio continental, porém viram o São Paulo encurtar a distância para três pontos.

Nesse sentido, o Tricolor volta a campo nesta quinta-feira (6), às 19h30 (de Brasília), diante do Mirassol, no Maracanã. O time paulista é a sensação do Brasileirão, com 56 pontos, na quarta colocação. Na sequência, a equipe de Laranjeiras visita o Cruzeiro, dia 9 (domingo), às 16h (de Brasília), no Mineirão. A Raposa segue na disputa do título ,com 60 pontos, um pouco atrás dos outros dois adversários do Fluminense: Flamengo (64) e Palmeiras (65). A CBF ainda não confirmou a data do Fla-Flu, que deve ocorrer no meio de semana do dia 19, no Maracanã. Já o duelo com o líder Palmeiras será no final de semana do dia 23, no Allianz Parque.