Flamengo estuda proteções para Pedro voltar antes da final da Libertadores

O Flamengo já começa a tratar e cuidar do atacante Pedro, que sofreu uma fratura no antebraço direito, e tenta recuperá-lo antes da final da Libertadores. A perspectiva é que o atacante que esteja bem com quatro semanas, ou seja, a partir de 19 de novembro. Diante disso, o clube avalia utilizar o jogador com imobilização, mas vai depender da arbitragem. A informação é do “ge”.

Pedro deve fazer uma atividade no campo, de estímulo com bola, acompanhado pelo departamento médico nesta semana. Posteriormente, o clube vai trocar a imobilização e começar a liberar mais carga de trabalho no campo. Quando a recuperação completar quatro semanas, o Fla vai fazer um Raio-X para analisar a calcificação. Além disso, o clube produziu uma imobilização específica para o atacante usar nas partidas e está em processo de ter outra como plano B, caso haja problema de autorização com os árbitros dos jogos.