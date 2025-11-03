Flamengo estuda proteções para Pedro voltar antes da final da Libertadores

Flamengo estuda proteções para Pedro voltar antes da final da LibertadoresCentroavante deve voltar a fazer atividades no gramado na próxima quarta-feira (5), no CT Ninho do Urubu; entenda a situação
O Flamengo já começa a tratar e cuidar do atacante Pedro, que sofreu uma fratura no antebraço direito, e tenta recuperá-lo antes da final da Libertadores. A perspectiva é que o atacante que esteja bem com quatro semanas, ou seja, a partir de 19 de novembro. Diante disso, o clube avalia utilizar o jogador com imobilização, mas vai depender da arbitragem. A informação é do “ge”.
Pedro deve fazer uma atividade no campo, de estímulo com bola, acompanhado pelo departamento médico nesta semana. Posteriormente, o clube vai trocar a imobilização e começar a liberar mais carga de trabalho no campo. Quando a recuperação completar quatro semanas, o Fla vai fazer um Raio-X para analisar a calcificação. Além disso, o clube produziu uma imobilização específica para o atacante usar nas partidas e está em processo de ter outra como plano B, caso haja problema de autorização com os árbitros dos jogos.
Os profissionais do departamento médico estão preparando dois tipos de proteções adequadas para uma partida. A ideia é que seja de um material rígido para preservar seu braço, mas sem machucar os demais jogadores em campo.
Pedro completou os 300 jogos em clássico contra o Botafogo, em 15 de outubro. Dias depois sofreu a fratura no antebraço direito que coloca em risco a reta final de temporada. O foco, portanto, está na recuperação visando a final da Libertadores, contra o Palmeiras, em 29 de novembro.
Outros lesionados
Além de Pedro, o Flamengo tem outros jogadores lesionados. Ortiz, que sofreu uma entorse no tornozelo direito, no dia 19 de outubro, fez esforço para jogar a semifinal da Libertadores e voltou a tratar no Flamengo para zerar a dor. O departamento médico evita dar um prazo para o retorno do jogador.
O meia Jorginho sofreu lesão na coxa direita e deve voltar na segunda quinzena deste mês. Ele, entretanto, segue com dores e é avaliado dia a dia. Além dele, Carrascal tem um edema na costela, com estiramento do músculo. O meia também sente dores.
Por fim, Cebolinha, que trata uma lesão no quadril, está em fase final de recuperação. Ele já faz trabalhos individuais com bola no campo e, em breve, será liberado para treinar com o grupo. O attacante pode ficar à disposição contra o Santos.