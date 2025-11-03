Flamengo e Fluminense participam de recepção ao príncipe William no Maracanã

Herdeiro do trono britânico também é recebido pelo ex-jogador Cafu e joga bola com crianças da ONG Onda Solidária

Além deles, a visita contou com a presença de lideranças que atuam em sustentabilidade e soluções climáticas, do ex-jogador Cafu, pentacampeão mundial pela Seleção Brasileira, e de crianças atendidas pela ONG Onda Solidária.

O príncipe William esteve no Maracanã na tarde desta segunda-feira (3) para participar de um evento voltado a temas ambientais. O diretor presidente do estádio, Severiano Braga, o presidente do Flamengo , Luiz Eduardo Baptista, e o vice-presidente do Fluminense , Mattheus Montenegro, estiveram presentes neste encontro.

Cafu, aliás, destacou que a visita do príncipe não se limitará apenas ao futebol. Segundo ele, William deve conhecer alguns projetos voltados para crianças e adolescentes no Rio de Janeiro: “A visita dele é para coroar o que nós somos, um povo alegre, feliz e acolhedor.”

Após a cerimônia, o príncipe participou de uma atividade simbólica com crianças atendidas pela ONG Onda Solidária. Atrás do gol do setor Norte, ele bateu bola com o grupo, em um gesto que marcou o encerramento do evento.

William, aliás, chegou ao Rio de Janeiro nesta manhã para participar do Earthshot Prize, na quarta-feira (5). Ele, afinal, é o anfitrião do prêmio internacional que reconhece projetos de inovação e preservação ambiental. O evento acontece no Museu do Amanhã, na Praça Mauá.

O representante da coroa britânica ficará no Rio até o fim da semana, quando embarca para Belém (PA), onde participará da Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre as Mudanças Climáticas, a COP30.