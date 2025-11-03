Família Díaz admite fase ruim do Internacional e pede união: “Temos de sair”Ramón e Emiliano citam que Colorado demonstra comportamento esperado, credita empate a atuação de Everson
O Internacional demonstra dificuldade em se livrar do cenário de pressão e risco de rebaixamento. Afinal, a equipe gaúcha teve a possibilidade em voltar a vencer no Brasileirão, com condições propícias como vantagem numérica em seus domínios. Entretanto, não demonstrou competência e eficácia para converter as oportunidades que criou. Com isso, somente empatou em 0 a 0 com o Atlético, neste domingo (02/11), pela 31ª rodada do torneio, no Beira-Rio.
Emiliano Díaz, filho e assistente de Ramón, admitiu que a fase é de turbulência. Ele ressaltou que o torcedor tem o direito de protestar, mas indicou que apenas a união permitirá o Colorado a superar o contexto adverso.
“O momento é uma m…? É, mas temos de sair. No final do ano fazemos as avaliações, mas hoje precisamos de todos juntos para sair dessa situação. A torcida está no seu direito de vaiar e tem razão porque o Inter não deve estar nessa situação, mas jogando como jogamos hoje vamos ganhar mais do que perder”, detalhou o auxiliar.
Apesar do resultado frustrante contra o Galo, a intensidade, volume de jogo e número de oportunidades criadas foram pontos positivos para a comissão técnica.
“Fazer o que fizemos hoje. Se tivemos 22 finalizações, isso diz que o time está criando situações. Merecíamos muito mais, mas é seguir insistindo, atacando e tendo essa atitude que teve a equipe. Temos que saber que existe a pressão, mas temos um grupo que joga bem com bons jogadores. Vamos seguir competindo e trabalhando para que o time melhore. Hoje é uma lástima que não pudemos ganhar”, avaliou Ramón.
Internacional “obediente”
O técnico e seu auxiliar, aliás, consideram que Everson com seu destaque individual foi o responsável principal pelo empate pelo empate. Afinal, o Inter apresentou a atitude que se esperava.
“Trabalhamos toda a semana dessa maneira. Sabíamos que eles jogariam com três zagueiros e precisávamos ter a pressão que tivemos. Eu gostei do time. Gostei de como vai crescendo no tático e na dinâmica. Tivemos situações de gol. O goleiro deles foi a figura do jogo. Isso é uma lástima porque o time respondeu bem. Temos um elenco onde todos podem jogar. Hoje entraram dois jovens (Ricardo Matias e Gustavo Prado) e foram muito bem. Foram dinâmicos, criaram situações”
Com o empate, o Internacional chegou aos 36 pontos e continua próximo da zona de rebaixamento, já que está na 15ª posição. O seu compromisso seguinte será um confronto direto na luta contra o descenso. Isso porque encara o Vitória, às 19h, na próxima quarta-feira (05/11), no Barradão, pela 32ª rodada do Brasileirão.