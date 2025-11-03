Fabrício Bruno comemora retorno à Seleção após falha

Jogador errou em última partida, sendo destaque negativo em virada histórica sofrida contra o Japão, em outubro / Crédito: Jogada 10

Um dos personagens da última partida da Seleção Brasileira, em derrota por 3 a 2 para o Japão, em outubro, o zagueiro Fabrício Bruno comemorou o retorno ao time de Carlo Ancelotti. Nesta segunda-feira (3/11), pouco depois de o italiano divulgar a convocação para a Data Fifa de novembro, o defensor foi às redes para celebrar nova oportunidade. “Deus conhece o coração antes da camisa. Viver esse momento novamente é prova do cuidado d’Ele em cada detalhe. Sigo aprendendo, crescendo e confiando”, escreveu o jogador nas redes sociais.

O técnico, aliás, defendeu o zagueiro durante coletiva após o anúncio da lista. Ancelotti, afinal, admitiu que Fabrício Bruno saiu triste do jogo contra o Japão, quando falhou no primeiro gol dos nipônicos, abrindo o espaço para a virada contra a Seleção. "Ele saiu triste do jogo contra o Japão. Mas o pensamento do estafe técnico da CBF não é só sobre o erro dele. É sobre muitos jogos, que ele vem fazendo bem. Nós temos muita confiança nele, suas características e sua qualidade. Em geral, o erro é um bom momento para ser melhor e aprender", afirmou Ancelotti. Fabrício Bruno tem quatro jogos pela Seleção Convocado pela primeira vez por Dorival Jr, em 2024, Fabrício Bruno já tem quatro atuações com a Amarelinha. Foram duas partidas com Dorival, em vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, em Wembley, e empate contra a Espanha (3 a 3), em Madri. Depois, atuou na 18ª e última rodada das Eliminatórias, em derrota por 1 a 0 para a Bolívia, quando Ancelotti utilizou time alternativo.