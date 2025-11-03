Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Empresário é preso por ameaçar jogador da Premier League com arma

Empresário é preso por ameaçar jogador da Premier League com arma

Suspeito de 31 anos foi detido em Londres após denúncias de intimidação e chantagem; atleta de cerca de 20 anos não teve a identidade revelada
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um empresário do futebol inglês foi preso em Londres, acusado de ameaçar um jogador da Premier League com uma arma de fogo no último dia 6 de setembro. Segundo informações divulgadas pela ‘BBC’, o atleta, que tem cerca de 20 anos e não teve o nome revelado, passou por uma situação considerada “horrível”, de acordo com pessoas próximas ao caso. O clube do jogador já está ciente do ocorrido.

LEIA MAIS: Imprensa europeia aponta interesse de Manchester United em Vitor Roque, do Palmeiras

Ainda conforme a emissora, um homem acionou a polícia por volta das 23h14 (horário local) e afirmou ter sofrido ameaça com uma arma. No mesmo momento, outra pessoa também relatou ter sofrido chantagem e intimidações pelo mesmo suspeito.

O acusado, de 31 anos, acabou sendo preso dois dias depois, em 8 de setembro. A detenção ocorreu sob suspeita de porte ilegal de arma, tentativa de cometer crime, chantagem e dirigir sem habilitação. O empresário acabou sendo liberado sob fiança enquanto as investigações continuam.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar