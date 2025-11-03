Empresário é preso por ameaçar jogador da Premier League com arma

Suspeito de 31 anos foi detido em Londres após denúncias de intimidação e chantagem; atleta de cerca de 20 anos não teve a identidade revelada

Um empresário do futebol inglês foi preso em Londres, acusado de ameaçar um jogador da Premier League com uma arma de fogo no último dia 6 de setembro. Segundo informações divulgadas pela ‘BBC’, o atleta, que tem cerca de 20 anos e não teve o nome revelado, passou por uma situação considerada “horrível”, de acordo com pessoas próximas ao caso. O clube do jogador já está ciente do ocorrido.

Ainda conforme a emissora, um homem acionou a polícia por volta das 23h14 (horário local) e afirmou ter sofrido ameaça com uma arma. No mesmo momento, outra pessoa também relatou ter sofrido chantagem e intimidações pelo mesmo suspeito.

O acusado, de 31 anos, acabou sendo preso dois dias depois, em 8 de setembro. A detenção ocorreu sob suspeita de porte ilegal de arma, tentativa de cometer crime, chantagem e dirigir sem habilitação. O empresário acabou sendo liberado sob fiança enquanto as investigações continuam.

