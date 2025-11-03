Ederson, do Fenerbahçe, é atingido por copos em clássico na Turquia

Torcedores do Besiktas arremessam tais objetos em brasileiro, em derrota para o Fener por 3 a 2 pela 11ª rodada do Campeonato Turco

No momento do incidente, o jogador estava com a bola nas mãos para efetuar a reposição. No entanto, foi pego de surpresa com o arremesso dos copos e reclamou com a arbitragem.

O goleiro Ederson, do Fenerbahçe, conviveu com uma cena inusitada no triunfo por 3 a 2 para o Besiktas , pela 11ª rodada do Campeonato Turco. Afinal, torcedores atiraram copos plásticos em direção ao gramado, que acertaram o arqueiro no final do clássico.

Dentro das quatro linhas, Touré e Topçu colocaram as Águias Negras em uma boa vantagem. Entretanto, Yuksek e Asencio, ex-Real Madrid, deixaram tudo igual ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Durán deu a vitória aos visitantes.

Com o triunfo, o Ferner chegou aos 25 pontos, em onze rodadas, quatro atrás do líder Galatasaray. O Besiktas, por sua vez, segue com 17, na sexta colocação, fora das zonas de classificação para as competições continentais.

Ederson chegou ao Fenerbahçe em setembro, após deixar o Manchester City, clube que atuava desde 2017. Ele atingiu a marca de oito partidas e pela primeira vez esteve em campo em um clássico.