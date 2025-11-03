Cruzeiro libera, e Grêmio tem titular à disposição para jogo entre os clubes

Cruzeiro libera, e Grêmio tem titular à disposição para jogo entre os clubesCom ajuda de empresário, diretorias do Tricolor e da Raposa chegaram a um acordo para liberação de lateral para partida desta quarta, na Arena
O Grêmio vai ter um importante reforço para enfrentar o Cruzeiro, nesta quarta-feira (5), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro aceitou o pedido do Tricolor e liberou o lateral-esquerdo Marlon para atuar na Arena, em Porto Alegre.
Marlon pertence ao Cruzeiro e está emprestado ao Grêmio, com contrato até o fim de 2025. No entanto, o lateral-esquerdo já atingiu os 25 jogos necessários para ativar a cláusula que obriga o Tricolor a efetivar a compra do jogador.
O Grêmio só vai formalizar a compra de Marlon, avaliada em 3,5 milhões de euros (R$ 21,6 milhões, na cotação atual), no fim da temporada, mas o fato de o jogador ter atingido tal cláusula ajudou o clube gaúcho a conseguir a liberação do atleta, que é titular do time de Mano Menezes, para a partida desta quarta-feira. As conversas entre as partes começaram na última semana e os clubes chegaram a um acordo nesta segunda-feira (3).
Inclusive, ficou acertado que o Grêmio não vai precisar pagar a multa de R$ 1,5 milhão prevista em contrato para utilizar Marlon contra o Cruzeiro. No primeiro turno, no Mineirão, o Tricolor não escalou o jogador.
Empresário ajuda em liberação para o Grêmio
Para conseguir a liberação para usar Marlon contra o Cruzeiro, o Tricolor contou com o apoio de Celso Rigo. O empresário é amigo de Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, e atua na política do Tricolor, além de já ter ajudado o clube com empréstimos para contratações e pagamento de salários atrasados.
Celso Rigo, por exemplo, também ajudou o Grêmio na contratação de Luís Suárez, em 2023. O empresário do ramo de alimentos contribuía com parte do salário do craque uruguaio.
Contratado em abril deste ano, Marlon virou titular absoluto da lateral-esquerda do Grêmio. Ele tem 28 jogos com a camisa tricolor, com três assistências. Mesmo com pouco tempo de clube, ele virou um dos líderes do elenco e chamou a atenção recentemente ao desabafar em nome do Grêmio contra erros de arbitragem após a derrota para o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão.
Com o reforço de Marlon, o Grêmio vai tentar se recuperar no Campeonato Brasileiro. No último domingo, o Tricolor perdeu para o Corinthians, na Neo Química Arena, e parou nos 39 pontos, na décima colocação.