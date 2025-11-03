Crespo faz elogios a Diniz após vitória do São Paulo no Rio: “Era correr, lutar e brigar”

“Hoje (domingo) enfrentamos um time muito difícil, que tem um grande treinador como Fernando Diniz. Gosto muito de ver os times dele jogarem. É sempre complicado enfrentá-los. Atuamos em um campo difícil, mas com muita personalidade”, afirmou o treinador, destacando que o espírito de luta foi determinante para o resultado positivo fora de casa.

O técnico Hernán Crespo valorizou a postura do São Paulo na vitória por 2 a 0 sobre o Vasco neste domingo (2) , pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante das dificuldades enfrentadas em São Januário, no Rio de Janeiro, o argentino fez questão de elogiar o adversário.

“A gente tem que aprender a sofrer. Sofremos, corremos muito e buscamos os gols. Eles tiveram chances, nós também. Mas o espírito de entender o que o jogo precisava correr, lutar, brigar e tentar jogar foi o único caminho possível para a vitória”, analisou.

Com o resultado, o São Paulo soma 44 pontos, três a menos que o Fluminense, atual sétimo colocado. Desse modo, o Tricolor Paulista subiu para a oitava colocação e entrou de vez na briga por uma vaga no G7, de olho na vaga para a próxima Libertadores.

Na próxima rodada, o São Paulo será mandante, mas atuará longe do Morumbis. Os comandados de Hernán Crespo terão pela frente o Flamengo, vice-líder da competição, na Vila Belmiro, na quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília).

