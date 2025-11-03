Corinthians sofre derrota na Justiça para atacante do sub-20

Franco Delgado foi contratado para atuar pelas categorias de base do Timão, que terá de pagar R$ 700 mil em verbas trabalhistas

Na sentença, o juiz Rodrigo Rocha Gomes de Loiola condenou o Corinthians a pagar verbas, como aviso-prévio, multas e FGTS. O cálculo realizado pelo advogado de Franco Delgado estima a condenação em R$ 706.498,61, incluindo correção monetária, honorários advocatícios e custas judiciais.

O Corinthians sofreu uma derrota na Justiça por conta de falta de pagamento. O clube, portanto, perdeu um processo judicial diante do atacante Franco Delgado e terá de pagar verbas trabalhistas que ultrapassam R$ 700 mil. A decisão é de 1ª instância e cabe recurso. A informação inicial é do “ge”.

Franco Delgado chegou ao Corinthians em 2024. No entanto, o uruguaio conseguiu uma rescisão indireta na Justiça, em junho deste ano, ao apontar a falta de depósitos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) por parte do Timão.

Ao se despedir, o próprio uruguaio chegou a desabafar que “adoraria que as coisas tivessem sido diferentes”. O atacante uruguaio acionou o Corinthians na Justiça em 16 de junho pedindo a rescisão e o recebimento integral do seu contrato, que tinha validade até março de 2027, pelo não pagamento de mais de três meses do FGTS, previsto pela Lei Geral do Esporte (n.º 14.597/2023).

Delgado, afinal, chegou ao Corinthians em março do ano passado, vindo do Danubio, para atuar nas categorias de base do Timão. Entretanto, nunca conseguiu se firmar e se destacar. O uruguaio chegou a ter oportunidades com Danilo, mas perdeu espaço com Rafael Lacerda. Depois, saiu de vez do time Sub-20 com a chegada de Orlando Ribeiro, ficando de fora da Copinha.