Convocados, Danilo e Alex Sandro podem desfalcar o Flamengo em dois jogos

Convocados, Danilo e Alex Sandro podem desfalcar o Flamengo em dois jogosJogadores vão participar dos amistosos da Seleção Brasileira contra Senegal e Tunísia nos dias 15 e 18 de novembro na Europa
Danilo e Alex Sandro, do Flamengo, foram convocados para os amistosos da Seleção Brasileira contra Senegal e Tunísia, nos dias 15 e 18 de novembro. Desta maneira, eles serão desfalques da equipe de Filipe Luís em jogo importante diante do Sport e possivelmente em clássico contra o Fluminense.
No dia 15 de novembro, o Flamengo enfrentará o Sport, na Arena Pernambuco, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro é o atual vice-líder, com 64 pontos, enquanto o Palmeiras é o primeiro colocado, com 65 pontos. A equipe de Abel Ferreira também entrará em campo durante a Data Fifa. No mesmo dia 15, o Verdão enfrenta o Santos em jogo atrasado da 13ª rodada.
Além desta partida, Danilo e Alex Sandro podem ficar fora clássico contra o Fluminense. A CBF, afinal, ainda não detalhou a 34ª rodada do Brasileirão, que está prevista para os dias 19 e 20 de novembro.
O técnico Filipe Luís já acumula desfalques para a partida contra o São Paulo. Além de Bruno Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Léo Ortiz, Jorginho, Carrascal e Pedro seguem o tratamento das suas respectivas lesões. Já Everton Cebolinha está em fase final de recuperação e realiza trabalhos individuais com bola no campo.
O Brasil, por fim, enfrenta Senegal no dia 15 de novembro, às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra. Já no dia 18, a equipe viaja até Lille, na França, para enfrentar a Tunísia, às 16h30 (de Brasília), no Decathlon Stadium.