Convocados, Danilo e Alex Sandro podem desfalcar o Flamengo em dois jogos

Jogadores vão participar dos amistosos da Seleção Brasileira contra Senegal e Tunísia nos dias 15 e 18 de novembro na Europa / Crédito: Jogada 10

Danilo e Alex Sandro, do Flamengo, foram convocados para os amistosos da Seleção Brasileira contra Senegal e Tunísia, nos dias 15 e 18 de novembro. Desta maneira, eles serão desfalques da equipe de Filipe Luís em jogo importante diante do Sport e possivelmente em clássico contra o Fluminense. No dia 15 de novembro, o Flamengo enfrentará o Sport, na Arena Pernambuco, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro é o atual vice-líder, com 64 pontos, enquanto o Palmeiras é o primeiro colocado, com 65 pontos. A equipe de Abel Ferreira também entrará em campo durante a Data Fifa. No mesmo dia 15, o Verdão enfrenta o Santos em jogo atrasado da 13ª rodada.