Convocado por Ancelotti, Vitor Roque desfalca o Palmeiras contra o Santos

Atacante está na lista do treinador para jogos da Seleção Brasileira. Assim, vira dúvida também para duelo com o Atlético

O técnico Abel Ferreira terá mais uma vez que quebrar a cabeça para montar o Palmeiras durante os jogos na Data Fifa. Afinal, o técnico Carlo Ancelotti convocou o atacante Vitor Roque para amistosos da Seleção Brasileira contra Senegal, no dia 15, em Londres, e Tunísia, no dia 18, em Lille, na França.

Dessa forma, o atacante não enfrentará o Santos, no dia 15 de novembro, na Vila Belmiro, e pode desfalcar o Palmeiras também contra o Atlético. O duelo contra o Galo ainda não está desmembrado pela CBF, uma vez que os mineiros terão a final da Copa Sul-Americana no dia 22. Assim, o confronto pode ocorrer no dia 18 ou 19 deste mês.

Para ter Vitor Roque diante do Atlético, o Palmeiras terá que fazer uma logística de retorno da França para o Brasil, uma vez que a Seleção Brasileira entrará em campo no dia anterior.

Vitor Roque tem 17 gols pelo Palmeiras na temporada

O atacante disputou 50 partidas até o momento pelo Verdão, com 17 gols marcados e cinco assistências. Aliás, Vitor Roque vive uma das melhores fases da carreira.

O Palmeiras aguarda ainda as convocações de outras seleções para saber quem pode desfalcar o time de Abel Ferreira durante a Data Fifa de novembro. Pelo Uruguai, Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres costumam ser chamados pelo técnico Marcelo Bielsa. No Paraguai, Gustavo Gómez e Sosa são nomes quase certos. Na Argentina, Aníbal Moreno e Flaco López estiveram na última lista de Lionel Scaloni e podem voltar.